Тайна гениальной картины Джексона Поллока наконец-то разгадана

Иностранные ученые наконец-то могли определить происхождение синего цвета на одной из картин известного художника Джексона Поллока, которая называется "Номер 1А, 1948". Что важно понимать, это удалось узнать с помощью химических исследований.

Джексон Поллок и тайна его картины

В рамках масштабного исследования, наконец, стало известно, что абстрактный экспрессионист использовал яркий синтетический пигмент, известный как марганцевый синий.

По словам ученых, они решили взять соскоб синей краски, а также использовать лазеры для рассеяния света и измерения колебаний молекул краски.

Благодаря этому удалось увидеть уникальный химический отпечаток цвета, который они идентифицировали как марганцевый синий.

Что важно понимать, это первое официальное подтверждение доказательства использования Поллоком именно этого синего цвета.

С заявлением по этому поводу выступил соавтор исследования Эдвард Соломон из Стэнфордского университета:

Очень интересно понять, откуда на молекулярном уровне берутся столь яркие цвета. Поделиться

Ученые обращают внимание на то, что пигмент марганцевый синий когда-то использовали художники, а также для покраски цемента в бассейнах.

Более 35 лет назад его использование официально запретили из-за экологических проблем.