Таємниця геніальної картини Джексона Поллока нарешті розгадана

Іноземні учені нарешті могли визначити походження синього кольору на одній із картин відомого художника Джексона Поллока, яка має цікаву назву "Номер 1А, 1948". Що важливо розуміти, це вдалося дізнатися за допомогою хімічних досліджень.

Джексон Поллок та таємниця його картини

У межах масштабного дослідження нарешті стало відомо, що абстрактний експресіоніст використовував яскравий синтетичний пігмент, відомий як марганцевий синій.

За словами науковців, вони вирішили взяти зішкрібки синьої фарби, а також використати лазери для розсіювання світла і вимірювання коливань молекул фарби.

Завдяки цьому вдалося побачити унікальний хімічний "відбиток" кольору, який вони ідентифікували як марганцевий синій.

Що важливо розуміти, це перше офіційне підтвердження доказу використання Поллоком саме цього синього кольору.

З заявою з цього приводу виступив співавтор дослідження Едвард Соломон зі Стенфордського університету:

Дуже цікаво зрозуміти, звідки на молекулярному рівні беруться настільки яскраві кольори. Поширити

Вчені звертають увагу на те, що пігмент марганцевий синій колись використовували художники, а також для фарбування цементу в басейнах.

Понад 35 років тому його використання офіційно заборонили через екологічні проблеми.