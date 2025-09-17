Таємниця геніальної картини Джексона Поллока нарешті розгадана

Іноземні учені нарешті могли визначити походження синього кольору на одній із картин відомого художника Джексона Поллока, яка має цікаву назву "Номер 1А, 1948". Що важливо розуміти, це вдалося дізнатися за допомогою хімічних досліджень.
Головні тези:
- Картина Поллока відображає техніку живопису дії, де кольорові елементи інтегруються в унікальну багатошарову динаміку.
- Експертний аналіз підтверджує використання марганцевого синього як ключового компонента.
Джексон Поллок та таємниця його картини
У межах масштабного дослідження нарешті стало відомо, що абстрактний експресіоніст використовував яскравий синтетичний пігмент, відомий як марганцевий синій.
За словами науковців, вони вирішили взяти зішкрібки синьої фарби, а також використати лазери для розсіювання світла і вимірювання коливань молекул фарби.
Завдяки цьому вдалося побачити унікальний хімічний "відбиток" кольору, який вони ідентифікували як марганцевий синій.
Що важливо розуміти, це перше офіційне підтвердження доказу використання Поллоком саме цього синього кольору.
З заявою з цього приводу виступив співавтор дослідження Едвард Соломон зі Стенфордського університету:
Вчені звертають увагу на те, що пігмент марганцевий синій колись використовували художники, а також для фарбування цементу в басейнах.
Понад 35 років тому його використання офіційно заборонили через екологічні проблеми.
За словами науковців, ця картина Поллока є "квінтесенцією його техніки живопису дії, де кольорові нитки, краплі чорного і калюжки білого зливаються в багатошарову динаміку, що визначає його стиль".
