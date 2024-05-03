Італія оголосить про новий пакет допомоги Україні. Що туди увійде

Італія має намір оголосити про новий пакет військової допомоги Україні перед самітом "Великої сімки", який відбудеться 13 червня.

Що увійде до нового пакету допомоги Україні від Італії

За словами джерел видання у виконавчій владі, дев'ятий пакет допомоги від Італії міститиме SAMP/T, ефективну систему ППО, таку необхідну Україні для захисту столиці та основних міських центрів.

В Італії є п’ять таких систем, і Рим має намір передати Україні систему, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

Новий пакет допомоги також включатиме артилерію.

За даними джерел видання, проти виступає "Ліга" Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.

Що відомо про передачу Україні ППО SAMP/T

SAMP/T — це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності наземного базування, розроблений франко-італійським консорціумом Eurosam.

SAMP/T (фото — wikimedia.org)

Установка призначена для захисту полів битв і важливих тактичних об'єктів (таких, як аеропорти і морські порти) від сучасних і перспективних повітряних загроз, включно з крилатими ракетами, пілотованими і безпілотними літальними апаратами, а також балістичними ракетами малої дальності (до 600 км).

На початку березня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони SAMP/T.

За його словами, без захисту залишаються стратегічні об'єкти, зокрема АЕС. Він додав, що попередній уряд "подарував" Україні працюючу російську систему ППО С-300.

Італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року. Словаччина надала Україні С-300 після широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна ідентифікувала 100 систем протиповітряної оборони в країнах-союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст.