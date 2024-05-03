Италия объявит о новом пакете помощи Украине. Что туда войдет

Италия намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине перед саммитом "Большой семерки", который состоится 13 июня.

Что войдет в новый пакет помощи Украине от Италии

По словам источников издания в исполнительной власти, девятый пакет помощи от Италии будет содержать SAMP/T, эффективную систему ПВО, так необходимую Украине для защиты столицы и основных городских центров.

В Италии есть пять таких систем, и Рим намерен передать Украине систему, которую он занимал в Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.

Новый пакет помощи будет включать артиллерию.

По данным источников издания, против выступающей "Лиги" Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.

Что известно о передаче Украине ПВО SAMP/T

SAMP/T — это зенитно-ракетный комплекс средней дальности наземного базирования, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam.

SAMP/T (фото — wikimedia.org)

Установка предназначена для защиты полей сражений и важных тактических объектов (таких, как аэропорты и морские порты) от современных и перспективных воздушных угроз, включая крылатые ракеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также баллистические ракеты малой дальности (до 600 км). .

В начале марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Италия отзовет из страны систему противовоздушной обороны SAMP/T.

По его словам, без защиты остаются стратегические объекты, в том числе АЭС. Он добавил, что предыдущее правительство "подарило" Украине работающую российскую систему ПВО С-300.

Итальянская система ПВО SAMP/T заменила американскую Patriot в прошлом году. Словакия предоставила Украине С-300 после широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина идентифицировала 100 систем противовоздушной обороны в странах-союзниках и просит передать хотя бы семь из них для защиты украинских городов.