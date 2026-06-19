Італія відмовляється брати участь у програмі PURL для допомоги Україні

На тлі виділення нових пакетів європейської допомоги Україні через механізм (пріоритетні закупівлі зброї в США на європейські гроші) Італія продовжує відмовлятися від участі в цьому форматі підтримки української оборони.

Італія не хоче брати участь у програмі PURL

Як зазначає видання, ще у грудні минулого року італійський уряд відмовився долучитися до програми PURL, посилаючись на те, що, мовляв, усе одно незабаром буде досягнуто перемир'я.

Тоді якраз активно тривали тристоронні переговори України, РФ та США, ініційовані командою Дональда Трампа. Але минуло пів року, миру на горизонті не видно, а італійський уряд так і не переглянув свою позицію щодо механізму PURL.

Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозето під час виступу у парламенті підтвердив небажання Риму долучатися до програми, пославшись на давно ухвалене рішення. І показово, що ця заява пролунала на тлі зустрічі формату "Рамштайн", де інші партнери України задекларували внески у механізм PURL на майже 1 млрд доларів.

Долучилася навіть Австралія, яка зголосилася внести 100 млн доларів. Поширити

Як зазначає Defense Express, позиція італійського уряду залишається незрозумілою, попри публічні виправдання. Аналітики зокрема нагадують, що Італія серйозно посварилася зі США через війну в Ірані. А механізм PURL — це закупівлі в першу чергу саме американської зброї.

Крім того, італійський уряд вперто уникає збільшення витрат навіть на власну оборону, попри попередні домовленості на рівні НАТО і ЄС.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") цього тижня оголосили нові пакети допомоги на суму близько 4 млрд доларів, серед яких 1 млрд через програму PURL, підтримка артилерії дальньої дії та українських дронів.