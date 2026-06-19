Италия отказывается принимать участие в программе PURL для помощи Украине

На фоне выделения новых пакетов европейской помощи Украине через механизм (приоритетные закупки оружия у США на европейские деньги), Италия продолжает отказываться от участия в этом формате поддержки украинской обороны.

Италия не хочет участвовать в программе PURL

Как отмечает издание, еще в декабре прошлого года итальянское правительство отказалось присоединиться к программе PURL, ссылаясь на то, что, мол, все равно вскоре будет достигнуто перемирие.

Тогда как раз продолжались трехсторонние переговоры Украины, РФ и США, инициированные командой Дональда Трампа. Но прошло полгода, мира на горизонте не видно, а итальянское правительство так и не пересмотрело свою позицию по механизму PURL.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозето во время выступления в парламенте подтвердил нежелание Рима присоединяться к программе, сославшись на давно принятое решение. И показательно, что это заявление прозвучало на фоне встречи формата "Рамштайн", где другие партнеры Украины задекларировали взносы в механизм PURL почти на 1 млрд долларов.

Присоединилась даже Австралия, которая согласилась внести 100 млн долларов. Поделиться

Как отмечает Defense Express, позиция итальянского правительства остается непонятной, несмотря на публичные оправдания. Аналитики в частности напоминают, что Италия серьезно поругалась с США из-за войны в Иране. А механизм PURL — это закупки в первую очередь именно американского оружия.

Кроме того, итальянское правительство упорно избегает увеличения расходов даже на собственную оборону, несмотря на предварительные договоренности на уровне НАТО и ЕС.

На заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") на этой неделе объявили новые пакеты помощи на сумму около 4 млрд долларов, среди которых 1 млрд через программу PURL, поддержка артиллерии дальнего действия и украинских дронов.