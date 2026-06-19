Италия отказывается принимать участие в программе PURL для помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Италия отказывается принимать участие в программе PURL для помощи Украине

Италия
Читати українською
Источник:  Defense Express

На фоне выделения новых пакетов европейской помощи Украине через механизм (приоритетные закупки оружия у США на европейские деньги), Италия продолжает отказываться от участия в этом формате поддержки украинской обороны.

Главные тезисы

  • Италия отказывается участвовать в программе PURL для помощи Украине из-за внутренних противоречий и разногласий с американской политикой.
  • Отсутствие поддержки Италии в программе PURL может ухудшить обстановку на Востоке Украины и затруднить украинскую оборону.

Италия не хочет участвовать в программе PURL

Как отмечает издание, еще в декабре прошлого года итальянское правительство отказалось присоединиться к программе PURL, ссылаясь на то, что, мол, все равно вскоре будет достигнуто перемирие.

Тогда как раз продолжались трехсторонние переговоры Украины, РФ и США, инициированные командой Дональда Трампа. Но прошло полгода, мира на горизонте не видно, а итальянское правительство так и не пересмотрело свою позицию по механизму PURL.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозето во время выступления в парламенте подтвердил нежелание Рима присоединяться к программе, сославшись на давно принятое решение. И показательно, что это заявление прозвучало на фоне встречи формата "Рамштайн", где другие партнеры Украины задекларировали взносы в механизм PURL почти на 1 млрд долларов.

Присоединилась даже Австралия, которая согласилась внести 100 млн долларов.

Как отмечает Defense Express, позиция итальянского правительства остается непонятной, несмотря на публичные оправдания. Аналитики в частности напоминают, что Италия серьезно поругалась с США из-за войны в Иране. А механизм PURL — это закупки в первую очередь именно американского оружия.

Кроме того, итальянское правительство упорно избегает увеличения расходов даже на собственную оборону, несмотря на предварительные договоренности на уровне НАТО и ЕС.

На заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") на этой неделе объявили новые пакеты помощи на сумму около 4 млрд долларов, среди которых 1 млрд через программу PURL, поддержка артиллерии дальнего действия и украинских дронов.

Нидерланды заявили о передаче около 700 крылатых ракет, а Германия предоставила систему Iris-T, управляемые ракеты и выделила дополнительные 200 млн долларов на ракеты PAC-3 для Patriot.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Италия не будет покупать у США оружие для Украины — какая причина
Италия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Испания и Италия отправят свои корабли и системы ПВО для защиты Кипра
Кипр
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Италия отвергла обвинения Трампа в отсутствии помощи США в Ормузском проливе
Италия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?