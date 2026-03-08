Італійський "Інтер" зацікавився українцем Луніним

Зірковий український футболіст та голкіпер іспанського "Реала" Андрій Лунін потрапив у поле зору "Інтера". Італійська команда вже розглядає сценарій трансферу воротаря.

Лунін може приєднатися до “Інтера”

Андрій Лунін — український футболіст, воротар іспанського клубу “Реал Мадрид” і збірної України.

Його майстерність швидко привернула до себе увагу керівництва "Інтера", яке наразі намагається відшукати заміну для голкіпера Яна Зоммера.

Анонімні джерела стверджують, що останній залишить клуб уже за кілька місяців, пише FC Inter News.

За словами інсайдерів, крім Луніна, "Інтер" розглядає Гульєльмо Вікаріо з "Тоттенгема" та Еліа Капріле з "Кальярі".

"Інтер" давно стежить за українцем. Журналісти відзначили, що в нинішньому сезоні в складі "Реала" Лунін отримує мало ігрового часу.

Варто звернути увагу на те, що зірковий український голкіпер відіграв лише три матчі за "Реал" у сезоні 2025/26, пропустивши вісім м'ячів.