Итальянский "Интер" заинтересовался украинцем Луниным

Звездный украинский футболист и голкипер испанского "Реала" Андрей Лунин попал в поле зрения "Интера". Итальянская команда уже рассматривает сценарий трансфера вратаря.

Лунин может присоединиться к "Интеру"

Андрей Лунин — украинский футболист, вратарь испанского клуба "Реал Мадрид" и сборной Украины.

Его мастерство быстро привлекло внимание руководства "Интера", которое сейчас пытается отыскать замену для голкипера Яна Зоммера.

Анонимные источники утверждают, что последний покинет клуб уже через несколько месяцев, пишет FC Inter News.

По словам инсайдеров, кроме Лунина, "Интер" рассматривает Гульельмо Викарио из "Тоттенгема" и Элиа Каприле из "Кальяри".

"Интер" давно следит за украинцем. Журналисты отметили, что в нынешнем сезоне в составе "Реала" Лунин получает мало игрового времени. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что звездный украинский голкипер отыграл всего три матча за "Реал" в сезоне 2025/26, пропустив восемь мячей.