Італійський рок-гурт Maneskin опинився на межі розпаду. Що сталося

Відомий італійський рок-гурт Maneskin, який переміг на конкурсі "Євробачення-2021", оголосив про паузу у творчості. Соліст Даміано Давід дав коментар щодо можливого розпаду гурту.
Головні тези:
- Учасники гурту Maneskin оголосили про паузу у творчості та можливий розпад колективу.
- Даміано Давід та інші музиканти планують фокусуватися на сольних проєктах та розвитку власних кар'єр.
- Причини розпаду Maneskin поки не офіційно підтверджені, проте сольні виступи та треки учасників свідчать про можливі зміни у майбутньому гурту.
- Рішення про паузу в творчості було прийняте для того, щоб кожен музикант міг переосмислити свою творчість та визначити майбутні плани.
- Maneskin, здобувши світову славу з піснею Zitti e buoni на Євробаченні, стикається з новим викликом у своїй кар'єрі після перемоги на конкурсі.
Учасники гурту Maneskin вирішили взяти паузу в спільній кар’єрі
Вже тривалий час в мережі ширяться чутки, що учасники колективу, зокрема, Давід, Вікторія Де Анджеліс, Томас Раджи, Ітан Торкіо більше не виступатимуть на одній сцені. Вже декілька місяців гурт не дає концертів та не з'являється у повному складі на публіці. Ба більше, кожен з музикантів почав розвивати кар'єру поза гуртом.
Даміано відповів на чутки та підтвердив, що вони з колегами вирішили тимчасово призупинити свою діяльність. Заява пролунала під час ефіру на італійському телебаченні.
Співак заявив, що хоче зосередитися на сольній кар'єрі. Він вказав, що учасники гурту ухвалили спільне рішення про паузу, щоб кожен з них міг переосмислити творчість гурту та вирішити, куди рухатися далі.
Офіційної заяви про розпад Maneskin не було, але перерва на невизначений термін та сольні проєкти кожного з музикантів ставлять під питання майбутнє гурту.
Над кар'єрою поза гуртом активно працює і бас-гітаристка Вікторія Де Анджеліс. Вона підписала контракт з noted. Records та представила свою нову пісню. Вікторія сольно виступає на фестивальних майданчиках.
Барабанщик Ітан Торкіо поки не розкриває, над чим зараз працює, а от та гітарист Томас Раджи вже виступав разом з композиторкою Патті Сміт.
До слова, після перемоги на Євробаченні гурт здобув світову славу. Тріумф на конкурсі вони отримали з піснею "Zitti e buoni". Серед інших відомих треків Maneskin, зокрема, "I Wanna Be Your Slave", "Beggin’", "Coraline".
Даміано Давід змінив образ
Фронтмен італійського гурту Maneskin Даміано Давид здивував своїм новим образом та оголосив про початок сольної кар'єри.
Так, артист відвідав премію MTV VMA 2024, яка відбулася у Нью-Йорку, США.
На заході рокера було просто не впізнати. Зокрема, він обрав коричневий костюм, яких приховав усі його татуювання, і доповнив образ краваткою. Волосся Даміано Давид зібрав в акуратне укладання, а також відростив вуса.
Фани були приголомшені, коли побачили соліста гурту Maneskin, який запам'ятався на "Євробаченні-2021" брутальним рокером, у такому образі. До слова, артиста просто не впізнати.
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