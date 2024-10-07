Итальянская рок-группа Maneskin оказалась на грани распада. Что произошло

Известная итальянская рок-группа Maneskin, победившая на конкурсе "Евровидение-2021", объявила о паузе в творчестве. Солист Дамиано Давид дал комментарий о возможном распаде группы.

Участники группы Maneskin решили взять паузу в совместной карьере

Уже долгое время в сети ходят слухи, что участники коллектива, в частности, Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи, Итан Торкио больше не будут выступать на одной сцене. Уже несколько месяцев группа не дает концерты и не появляется в полном составе на публике. Более того, каждый из музыкантов начал развивать карьеру вне группы.

Дамиано ответил на слух и подтвердил, что они с коллегами решили временно приостановить свою деятельность. Заявление прозвучало во время эфира на итальянском телевидении.

Манескин

Певец заявил, что хочет сосредоточиться на сольной карьере. Он отметил, что участники группы приняли совместное решение о паузе, чтобы каждый из них мог переосмыслить творчество группы и решить, куда двигаться дальше.

Мы много работали и сделали все, что могли. Сейчас есть возможность сделать перерыв и подумать, что мы хотим делать в одиночку. Не о чем переживать. Дамиано Давид Солист рок-группы Maneskin

Официального заявления о распаде Maneskin не было, но перерыв на неопределенный срок и сольные проекты каждого из музыкантов ставят под вопрос будущее группы.

В частности, как известно, недавно Дамиано кардинально сменил имидж и объявил о начале сольной карьеры. Он даже успел выпустить сольный трек под названием Silverlines. Поделиться

Над карьерой вне группы активно работает и бас-гитаристка Виктория Де Анджелис. Она подписала контракт с noted. Records и представила свою новую песню. Виктория сольно выступает на фестивальных площадках.

Барабанщик Итан Торкио пока не раскрывает, над чем сейчас работает, а вот гитарист Томас Раджи уже выступал вместе с композитором Патти Смит.

К слову, после победы на Евровидении группа снискала мировую славу. Триумф на конкурсе они получили с песней Zitti e buoni. Среди других известных треков Maneskin, в частности, "I Wanna Be Your Slave", "Beggin'", "Coraline".

Дамиано Давид

Дамиано Давид изменил образ

Фронтмен итальянской группы Maneskin Дамиано Давид удивил своим новым образом и объявил о начале сольной карьеры.

Так, артист посетил премию MTV VMA 2024, состоявшуюся в Нью-Йорке, США.

На закате рокера было просто не узнать. В частности, он выбрал коричневый костюм, который скрыл все его татуировки, и дополнил образ галстуком. Волосы Дамиано Давид собрал в аккуратную укладку, а также отрастил усы.

Фаны были ошеломлены, когда увидели солиста группы Maneskin, запомнившуюся на "Евровидении-2021" брутальным рокером, в таком образе. К слову, артиста просто не узнать.