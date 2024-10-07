Итальянская рок-группа Maneskin оказалась на грани распада. Что произошло

Известная итальянская рок-группа Maneskin, победившая на конкурсе "Евровидение-2021", объявила о паузе в творчестве. Солист Дамиано Давид дал комментарий о возможном распаде группы.
Главные тезисы
- Группа Maneskin оказалась на грани распада.
- Дамиано Давид и другие музыканты приняли решение временно приостановить совместную деятельность, чтобы переосмыслить свои творческие планы.
- Слухи о распаде группы подтверждаются сольными выступлениями и треками участников, включая Дамиано, Викторию, Томаса и Итана.
Участники группы Maneskin решили взять паузу в совместной карьере
Уже долгое время в сети ходят слухи, что участники коллектива, в частности, Давид, Виктория Де Анджелис, Томас Раджи, Итан Торкио больше не будут выступать на одной сцене. Уже несколько месяцев группа не дает концерты и не появляется в полном составе на публике. Более того, каждый из музыкантов начал развивать карьеру вне группы.
Дамиано ответил на слух и подтвердил, что они с коллегами решили временно приостановить свою деятельность. Заявление прозвучало во время эфира на итальянском телевидении.
Певец заявил, что хочет сосредоточиться на сольной карьере. Он отметил, что участники группы приняли совместное решение о паузе, чтобы каждый из них мог переосмыслить творчество группы и решить, куда двигаться дальше.
Официального заявления о распаде Maneskin не было, но перерыв на неопределенный срок и сольные проекты каждого из музыкантов ставят под вопрос будущее группы.
Над карьерой вне группы активно работает и бас-гитаристка Виктория Де Анджелис. Она подписала контракт с noted. Records и представила свою новую песню. Виктория сольно выступает на фестивальных площадках.
Барабанщик Итан Торкио пока не раскрывает, над чем сейчас работает, а вот гитарист Томас Раджи уже выступал вместе с композитором Патти Смит.
К слову, после победы на Евровидении группа снискала мировую славу. Триумф на конкурсе они получили с песней Zitti e buoni. Среди других известных треков Maneskin, в частности, "I Wanna Be Your Slave", "Beggin'", "Coraline".
Дамиано Давид изменил образ
Фронтмен итальянской группы Maneskin Дамиано Давид удивил своим новым образом и объявил о начале сольной карьеры.
Так, артист посетил премию MTV VMA 2024, состоявшуюся в Нью-Йорке, США.
На закате рокера было просто не узнать. В частности, он выбрал коричневый костюм, который скрыл все его татуировки, и дополнил образ галстуком. Волосы Дамиано Давид собрал в аккуратную укладку, а также отрастил усы.
Фаны были ошеломлены, когда увидели солиста группы Maneskin, запомнившуюся на "Евровидении-2021" брутальным рокером, в таком образе. К слову, артиста просто не узнать.
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