Юнак випадково натрапив на загублене місто Мая

Ні для кого не секрет, що Мая — одна з цивілізацій Месоамерики, яка відома своєю розвиненою писемністю, приголомшливими досягненнями в мистецтві, астрономії та архітектурі. Проте мало хто знає, що величезне загублене місто Мая у лісах Мексики зміг відшукати звичайний студент — аспірант Тулейнського університету Люк Олд-Томас.

Як звичайний студент зміг відшукати загублене місто Мая

Згідно з даними видання DailyGalaxy, місцезнаходження міста, яке згодом назвали Валеріана, ніхто не помітив під час екологічного дослідження 2013 року.

Однак студент-археолог Люк Олд-Томас зацікавився цими даними, які були в мережі — у відкритому доступі.

Я був приблизно на 16-й сторінці пошуку Google і знайшов дослідження, проведене мексиканською організацією з моніторингу навколишнього середовища, — згадує юнак. Поширити

Він вирішив проаналізувати ці дані, застосовуючи археологічні методи.

Саме таким чином він виявив дещо дійсно більше, ніж просто природні особливості рельєфу.

Студент зафіксував два монументальні квартали, великі закриті площі, з'єднані широкою дамбою, храмові піраміди, майданчик для гри в м'яч і водосховище, створене шляхом перекриття сезонного водотоку.

Згідно з підрахунками вчених, кількість населення цього міста в період його розквіту між 750 і 850 роками нашої ери становило від 30 000 до 50 000 мешканців.