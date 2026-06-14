Юноша случайно наткнулся на потерянный город Майя

Ни для кого не секрет, что Майя – одна из цивилизаций Месоамерики, известная своей развитой письменностью, потрясающими достижениями в искусстве, астрономии и архитектуре. Однако немногие знают, что огромный потерянный город Мая в лесах Мексики смог отыскать обычный студент — аспирант Тулейнского университета Люк Олд-Томас.

Как обычный студент смог отыскать потерянный город Майя

Согласно данным издания DailyGalaxy, местонахождение города, которое впоследствии назвали Валериана, никто не заметил во время экологического исследования 2013 года.

Однако студент-археолог Люк Олд-Томас заинтересовался данными, которые были в сети — в открытом доступе.

Я был примерно на 16-й странице поиска Google и нашел исследование, проведенное мексиканской организацией по мониторингу окружающей среды, — вспоминает юноша. Поделиться

Он решил проанализировать эти данные, используя археологические методы.

Именно таким образом он обнаружил действительно нечто большее, чем просто природные особенности рельефа.

Студент зафиксировал два монументальных квартала, большие закрытые площади, соединенные широкой дамбой, храмовые пирамиды, площадку для игры в мяч и водохранилище, созданное путем перекрытия сезонного водотока.

Согласно подсчетам ученых, количество населения этого города в период его расцвета между 750 и 850 годами нашей эры составляло от 30 000 до 50 000 жителей.