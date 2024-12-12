У ЮНЕСКО вперше в історії ухвалили процедуру проведення спецмоніторингу щодо пошкодженої внаслідок злочинних атак армії РФ будівлі Будинку Державної промисловості у Харкові.
Головні тези:
- ЮНЕСКО вперше в історії застосовує спецмоніторинг для пошкодженої військами РФ будівлі Держпрому в Харкові.
- Проведення спецмоніторингу допоможе зафіксувати пошкодження та визначити необхідні заходи для подальшого відновлення історично важливої будівлі.
- Історична значимість Будинку Державної промисловості у Харкові полягає в його статусі пам'ятки конструктивістського стилю та позначається як перший радянський хмарочос в місті.
- Україна стала першою країною, де ЮНЕСКО вживає механізм спецмоніторингу, стосовно об'єкта культурної спадщини.
- Російська окупаційна армія атакувала Держпром у Харкові 28 жовтня та 8 листопада, завдаючи значних пошкоджень цій історичній будівлі.
Що означає проведення ЮНЕСКО спецмоніторингу щодо будівлі Держпрому у Харкові
Історична будівля Будинку Державної промисловості у Харкові постраждала внаслідок злочинних атак окупаційної армії РФ 28 жовтня та 8 листопада 2024 року.
Рішення щодо застосування механізму спецмоніторингу було ухвалене ЮНЕСКО у середу, 11 грудня.
Як зазначають в Мінкультури та стратегічних комунікацій України, проведення такого спецмоніторингу дозволить належним чином зафіксувати завдані російськими окупантами пошкодження будівлі та визначити необхідні заходи із подальшого відновлення.
Окрім цього в ЮНЕСКО зберуть докази для подальшого притягнення країни-агресорки до відповідальності.
Україна стала першою країною, де ЮНЕСКО застосує цей механізм.
Що відомо про історичну значимість будівлі Держпрому у Харкові
Будинок державної промисловості, або ж Держпром — пам'ятка архітектури у стилі конструктивізму. Це найбільша будівля цього стилю, а також перший радянський 13-поверховий хмарочос, збудований впродовж 1925-1928 років.
Будівля розташована на центральній площі Харкова — Свободи.
У січні 2018 року Кабінет міністрів вніс Держпром до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
7 вересня 2022 року ЮНЕСКО внесло 20 об'єктів в Україні до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Серед них, зокрема, й харківський Держпром.
28 жовтня цього року російські війська атакували центральну частину Харкова авіаційними бомбами. Одна з них влучила у Держпром. Було пошкоджено сьомий під'їзд будівлі, обвалилися перекриття, частина фасаду, даху та інших конструкцій.
Менш ніж за два тижні, 8 листопада, Держпром знову зазнав руйнувань під час російської атаки.
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