У ЮНЕСКО вперше в історії ухвалили процедуру проведення спецмоніторингу щодо пошкодженої внаслідок злочинних атак армії РФ будівлі Будинку Державної промисловості у Харкові.

Що означає проведення ЮНЕСКО спецмоніторингу щодо будівлі Держпрому у Харкові

Історична будівля Будинку Державної промисловості у Харкові постраждала внаслідок злочинних атак окупаційної армії РФ 28 жовтня та 8 листопада 2024 року.

Рішення щодо застосування механізму спецмоніторингу було ухвалене ЮНЕСКО у середу, 11 грудня.

Як зазначають в Мінкультури та стратегічних комунікацій України, проведення такого спецмоніторингу дозволить належним чином зафіксувати завдані російськими окупантами пошкодження будівлі та визначити необхідні заходи із подальшого відновлення.

Окрім цього в ЮНЕСКО зберуть докази для подальшого притягнення країни-агресорки до відповідальності.

Україна стала першою країною, де ЮНЕСКО застосує цей механізм.

Що відомо про історичну значимість будівлі Держпрому у Харкові

Будинок державної промисловості, або ж Держпром — пам'ятка архітектури у стилі конструктивізму. Це найбільша будівля цього стилю, а також перший радянський 13-поверховий хмарочос, збудований впродовж 1925-1928 років.

Будівля розташована на центральній площі Харкова — Свободи.

У січні 2018 року Кабінет міністрів вніс Держпром до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

7 вересня 2022 року ЮНЕСКО внесло 20 об'єктів в Україні до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Серед них, зокрема, й харківський Держпром.

28 жовтня цього року російські війська атакували центральну частину Харкова авіаційними бомбами. Одна з них влучила у Держпром. Було пошкоджено сьомий під'їзд будівлі, обвалилися перекриття, частина фасаду, даху та інших конструкцій.

Менш ніж за два тижні, 8 листопада, Держпром знову зазнав руйнувань під час російської атаки.