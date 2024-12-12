В ЮНЕСКО впервые в истории приняли процедуру проведения спецмониторинга по поводу поврежденного в результате преступных атак армии РФ здания Дома Государственной промышленности в Харькове.
Главные тезисы
- ЮНЕСКО применяет впервые в истории спецмониторинг для оценки повреждений здания Госпрома в Харькове, нанесенных российской оккупационной армией.
- Проведение спецмониторинга поможет зафиксировать ущерб и разработать план восстановления этого исторически важного памятника конструктивизма.
- Украина стала первой страной, где ЮНЕСКО применило механизм спецмониторинга по объекту культурного наследия, подчеркивая важность защиты культурных ценностей в условиях конфликта.
- Дом Госпрома в Харькове является одним из символов конструктивистской архитектуры и первым советским небоскребом в городе, его историческая ценность подтверждается внесением в реестр недвижимых памятников Украины.
- Российская оккупационная армия повредила Госпром в Харькове в результате атак, что привело к серьезным разрушениям здания, вызвав необходимость восстановительных работ и проведения ЮНЕСКО спецмониторинга для обеспечения сохранности исторического наследия.
Что означает проведение ЮНЕСКО спецмониторинга по зданию Госпрома в Харькове
Историческое здание Дома Государственной промышленности в Харькове пострадало в результате преступных атак оккупационной армии РФ 28 октября и 8 ноября 2024 года.
Решение о применении механизма спецмониторинга было принято ЮНЕСКО в среду, 11 декабря.
Как отмечают в Минкультуры и стратегических коммуникаций Украины, проведение такого спецмониторинга позволит надлежащим образом зафиксировать нанесенные российскими оккупантами повреждения здания и определить необходимые меры по дальнейшему восстановлению.
Кроме этого, в ЮНЕСКО соберут доказательства для дальнейшего привлечения страны-агрессорки к ответственности.
Украина стала первой страной, где ЮНЕСКО применит этот механизм.
Что известно об исторической значимости здания Госпрома в Харькове
Дом государственной промышленности, или Госпром — памятник архитектуры в стиле конструктивизма. Это самое большое здание этого стиля, а также первый советский 13-этажный небоскреб, построенный на протяжении 1925-1928 годов.
Здание расположено на центральной площади Харькова — Свободы.
В январе 2018 года Кабинет министров внес Госпром в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
7 сентября 2022 года ЮНЕСКО внесло 20 объектов в Украине в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. В их числе, в частности, и харьковский Госпром.
28 октября этого года российские войска атаковали центральную часть Харькова авиационными бомбами. Одна из них попала в Госпром. Был поврежден седьмой подъезд здания, обрушились перекрытия, часть фасада, крыши и других конструкций.
Менее чем через две недели, 8 ноября, Госпром вновь потерпел разрушения во время российской атаки.
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