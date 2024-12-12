В ЮНЕСКО впервые в истории приняли процедуру проведения спецмониторинга по поводу поврежденного в результате преступных атак армии РФ здания Дома Государственной промышленности в Харькове.

Что означает проведение ЮНЕСКО спецмониторинга по зданию Госпрома в Харькове

Историческое здание Дома Государственной промышленности в Харькове пострадало в результате преступных атак оккупационной армии РФ 28 октября и 8 ноября 2024 года.

Решение о применении механизма спецмониторинга было принято ЮНЕСКО в среду, 11 декабря.

Как отмечают в Минкультуры и стратегических коммуникаций Украины, проведение такого спецмониторинга позволит надлежащим образом зафиксировать нанесенные российскими оккупантами повреждения здания и определить необходимые меры по дальнейшему восстановлению.

Кроме этого, в ЮНЕСКО соберут доказательства для дальнейшего привлечения страны-агрессорки к ответственности.

Украина стала первой страной, где ЮНЕСКО применит этот механизм.

Что известно об исторической значимости здания Госпрома в Харькове

Дом государственной промышленности, или Госпром — памятник архитектуры в стиле конструктивизма. Это самое большое здание этого стиля, а также первый советский 13-этажный небоскреб, построенный на протяжении 1925-1928 годов.

Здание расположено на центральной площади Харькова — Свободы.

В январе 2018 года Кабинет министров внес Госпром в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

7 сентября 2022 года ЮНЕСКО внесло 20 объектов в Украине в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой. В их числе, в частности, и харьковский Госпром.

28 октября этого года российские войска атаковали центральную часть Харькова авиационными бомбами. Одна из них попала в Госпром. Был поврежден седьмой подъезд здания, обрушились перекрытия, часть фасада, крыши и других конструкций.

Менее чем через две недели, 8 ноября, Госпром вновь потерпел разрушения во время российской атаки.