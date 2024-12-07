Юпітер засяє у небі, як Вифлеємська зірка. Коли це станеться
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Юпітер засяє у небі, як Вифлеємська зірка. Коли це станеться

Яскравий Юпітер
Джерело:  The Washington Post

У суботу, 7 грудня у нічному небі яскраво сяятиме Юпітер, який за яскравістю у цей період навіть порівнюють із біблейською Вифлеємською зіркою. 

Головні тези:

  • У суботу, 7 грудня, Юпітер яскраво сяятиме на нічному небі, нагадуючи за яскравістю біблейську Вифлеємську зірку.
  • Юпітер можна спостерігати на сході після заходу Сонця.
  • Астрофізики не мають однозначної відповіді на питання про коричневе забарвлення та склад атмосфери Юпітера.
  • Є гіпотези, що Юпітер може бути реальним аналогом Вифлеємської зірки, але науковці висувають інші варіанти, такі як вибухова смерть зірки чи зближення планет.

Що відомо про надзвичайно яскравий Юпітер у нічному небі

Юпітер легко можна буде побачити на сході одразу після заходу Сонця. У цей час планета навпаки сходитиме, вбираючи на себе велику кількість сонячного світла.

Подивіться на схід через 1-2 години після заходу Сонця.

7 грудня у нічному небі можно буде побачити надзвичайно яскравий Юпітер
Яскравий Юпітер

Ви побачите, як Юпітер сходить протягом усього вечора. Юпітер буде найяскравішим у суботу, але технічно він "повинен сяяти" протягом грудня.

Під сонячними променями планета матиме іржаво-коричневе забарвлення. Астрофізики досі не мають відповіді, що надає атмосфері планети такого кольору.

Атмосфера Юпітера складається переважно з водню, гелію та метану.

Планета опиняється навпроти Сонця приблизно кожні 13 місяців та проходить по орбіті навколо материнської зірки за 12 земних років.

за 1 рік він долає лише 1/12 частину свого шляху. Земля здійснює оберт навколо Сонця за 1 рік.

Тоді Землі залишиться пройти ще 1/12 частину шляху навколо Сонця, щоб наздогнати Юпітер, а це займе додатковий місяць.

Кожні 13 місяців Земля "ковзає" між Сонцем і Юпітером. Так і виникає планетарна опозиція та яскравий Юпітер.

Що могло послужити реальним аналогом Вифлеємської зірки

Деякі вважають, що яскраве сяйво Юпітера могло бути тією самою Вифлеємською зіркою, про яку йдеться в Біблії.

Утім, науковці висувають й інші гіпотези. Можливо, це була вибухова смерть зірки. Хоча астрономічні дані не підтверджують цю версію.

Окрім того, науковці висунули припущення, що Вифлеємська зірка могла бути результатом зближення двох планет — Юпітера та Сатурна. Близько 7 року до нашої ери ці планети зближувалися і нагадували зоряне сяйво.

Також, можливо, це було з'єднання Венери і Юпітера, яке відбулося близько 3 року до нашої ери. Вчені стверджують, воно було більш яскравим.

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