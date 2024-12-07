У суботу, 7 грудня у нічному небі яскраво сяятиме Юпітер, який за яскравістю у цей період навіть порівнюють із біблейською Вифлеємською зіркою.
Головні тези:
- У суботу, 7 грудня, Юпітер яскраво сяятиме на нічному небі, нагадуючи за яскравістю біблейську Вифлеємську зірку.
- Юпітер можна спостерігати на сході після заходу Сонця.
- Астрофізики не мають однозначної відповіді на питання про коричневе забарвлення та склад атмосфери Юпітера.
- Є гіпотези, що Юпітер може бути реальним аналогом Вифлеємської зірки, але науковці висувають інші варіанти, такі як вибухова смерть зірки чи зближення планет.
Що відомо про надзвичайно яскравий Юпітер у нічному небі
Юпітер легко можна буде побачити на сході одразу після заходу Сонця. У цей час планета навпаки сходитиме, вбираючи на себе велику кількість сонячного світла.
Подивіться на схід через 1-2 години після заходу Сонця.
Ви побачите, як Юпітер сходить протягом усього вечора. Юпітер буде найяскравішим у суботу, але технічно він "повинен сяяти" протягом грудня.
Під сонячними променями планета матиме іржаво-коричневе забарвлення. Астрофізики досі не мають відповіді, що надає атмосфері планети такого кольору.
Атмосфера Юпітера складається переважно з водню, гелію та метану.
Планета опиняється навпроти Сонця приблизно кожні 13 місяців та проходить по орбіті навколо материнської зірки за 12 земних років.
за 1 рік він долає лише 1/12 частину свого шляху. Земля здійснює оберт навколо Сонця за 1 рік.
Тоді Землі залишиться пройти ще 1/12 частину шляху навколо Сонця, щоб наздогнати Юпітер, а це займе додатковий місяць.
Кожні 13 місяців Земля "ковзає" між Сонцем і Юпітером. Так і виникає планетарна опозиція та яскравий Юпітер.
Що могло послужити реальним аналогом Вифлеємської зірки
Деякі вважають, що яскраве сяйво Юпітера могло бути тією самою Вифлеємською зіркою, про яку йдеться в Біблії.
Утім, науковці висувають й інші гіпотези. Можливо, це була вибухова смерть зірки. Хоча астрономічні дані не підтверджують цю версію.
Окрім того, науковці висунули припущення, що Вифлеємська зірка могла бути результатом зближення двох планет — Юпітера та Сатурна. Близько 7 року до нашої ери ці планети зближувалися і нагадували зоряне сяйво.
Також, можливо, це було з'єднання Венери і Юпітера, яке відбулося близько 3 року до нашої ери. Вчені стверджують, воно було більш яскравим.
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