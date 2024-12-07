У суботу, 7 грудня у нічному небі яскраво сяятиме Юпітер, який за яскравістю у цей період навіть порівнюють із біблейською Вифлеємською зіркою.

Що відомо про надзвичайно яскравий Юпітер у нічному небі

Юпітер легко можна буде побачити на сході одразу після заходу Сонця. У цей час планета навпаки сходитиме, вбираючи на себе велику кількість сонячного світла.

Подивіться на схід через 1-2 години після заходу Сонця.

Яскравий Юпітер

Ви побачите, як Юпітер сходить протягом усього вечора. Юпітер буде найяскравішим у суботу, але технічно він "повинен сяяти" протягом грудня.

Під сонячними променями планета матиме іржаво-коричневе забарвлення. Астрофізики досі не мають відповіді, що надає атмосфері планети такого кольору.

Атмосфера Юпітера складається переважно з водню, гелію та метану.

Планета опиняється навпроти Сонця приблизно кожні 13 місяців та проходить по орбіті навколо материнської зірки за 12 земних років.

за 1 рік він долає лише 1/12 частину свого шляху. Земля здійснює оберт навколо Сонця за 1 рік.

Тоді Землі залишиться пройти ще 1/12 частину шляху навколо Сонця, щоб наздогнати Юпітер, а це займе додатковий місяць.

Кожні 13 місяців Земля "ковзає" між Сонцем і Юпітером. Так і виникає планетарна опозиція та яскравий Юпітер.

Що могло послужити реальним аналогом Вифлеємської зірки

Деякі вважають, що яскраве сяйво Юпітера могло бути тією самою Вифлеємською зіркою, про яку йдеться в Біблії.

Утім, науковці висувають й інші гіпотези. Можливо, це була вибухова смерть зірки. Хоча астрономічні дані не підтверджують цю версію.

Окрім того, науковці висунули припущення, що Вифлеємська зірка могла бути результатом зближення двох планет — Юпітера та Сатурна. Близько 7 року до нашої ери ці планети зближувалися і нагадували зоряне сяйво.

Також, можливо, це було з'єднання Венери і Юпітера, яке відбулося близько 3 року до нашої ери. Вчені стверджують, воно було більш яскравим.