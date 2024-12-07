В субботу, 7 декабря, в ночном небе будет ярко сиять Юпитер, который по яркости в этот период даже сравнивают с библейской Вифлеемской звездой.

Что известно о чрезвычайно ярком Юпитере в ночном небе

Юпитер легко можно будет увидеть на восходе сразу после захода Солнца. В это время планета будет наоборот сходить, впитывая в себя большое количество солнечного света.

Посмотрите на восход через 1-2 часа после захода Солнца.

Яркий Юпитер

Вы увидите, как Юпитер сходит в течение всего вечера. Юпитер будет самым ярким в субботу, но технически он "должен сиять" в течение декабря.

Под солнечными лучами планета будет иметь ржаво-коричневую окраску. Астрофизики до сих пор не имеют ответа, что придает атмосфере планеты такой цвет.

Атмосфера Юпитера состоит преимущественно из водорода, гелия и метана.

Планета оказывается напротив Солнца примерно каждые 13 месяцев и проходит по орбите вокруг материнской звезды за 12 земных лет.

за 1 год он преодолевает только 1/12 часть своего пути. Земля совершает оборот вокруг Солнца за 1 год.

Тогда на Земле останется пройти еще 1/12 часть пути вокруг Солнца, чтобы догнать Юпитер, а это займет дополнительный месяц.

Каждые 13 месяцев Земля "скользит" между Солнцем и Юпитером. Так возникает планетарная оппозиция и яркий Юпитер.

Что могло послужить реальным аналогом Вифлеемской звезды

Некоторые считают, что яркое сияние Юпитера могло быть той же Вифлеемской звездой, о которой говорится в Библии.

Впрочем, учёные выдвигают и другие гипотезы. Возможно, это была взрывная смерть звезды. Хотя астрономические данные не подтверждают эту версию.

Кроме того, ученые предположили, что Вифлеемская звезда могла быть результатом сближения двух планет — Юпитера и Сатурна. Около 7 лет до нашей эры эти планеты сближались и напоминали звездное сияние.

Также, возможно, это было соединение Венеры и Юпитера, которое произошло около 3 лет до нашей эры. Ученые утверждают, что оно было более ярким.