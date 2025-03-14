Юридичних перешкод для конфіскації заморожених активів РФ немає — британський адвокат МакК’ю

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і його союзники повинні припинити зволікати щодо використання заморожених російських активів у розмірі 260 млрд фунтів для України, заявив відомий британський адвокат із прав людини та міжнародного правосуддя Джейсон МакК’ю.

Для конфіскації заморожених активів РФ потрібна лише політична воля

На думку МакК’ю, жодних юридичних перешкод для конфіскації немає — потрібна лише політична воля.

Протягом багатьох років Захід намагався розв'язати питання конфіскації €260 млрд російських державних активів, які були заморожені в ЄС, для допомоги Україні. З морального погляду це видається цілком очевидним кроком. Виклик полягає у тому, щоб узгодити те, що є очевидно правильним рішенням, із його юридичними та політичними наслідками. Джейсон МакК’ю Британський адвокат

За його словами, з юридичного погляду конфіскація не суперечить міжнародному праву, однак вона потребує обґрунтування через належну правову процедуру. З політичного погляду, конфіскація кидає виклик світовому порядку, а також викликає побоювання щодо можливих дзеркальних заходів у відповідь.

Джейсон МакК’ю зауважує, що британські лідери прагнуть досягти спільної мети, але замість цього губляться в бюрократичних лабіринтах. Це безсумнівно, викликає розчарування у президента України Зеленського, який спостерігає за нерішучістю уряду Стармера та його союзників у цьому питанні.

Важливо називати речі своїми іменами: це політичне питання, а не юридичне. Юридичний "Рубікон" було перейдено давно. Законодавство США вже багато років дозволяє конфіскацію державних активів, якщо виконавча влада визнає країну "спонсором тероризму". Канада також застосовує цю практику. Чому ж цього не робимо ми? Цей підхід є ефективним і практичним, а отже, його варто взяти за зразок.

Досі головним аргументом на користь конфіскації було наголошення на її необхідності: Україна потребує цих коштів, щоб вижити. Без них Європа зіткнеться із ще більшими проблемами. Однак необхідно знайти рішення, яке нейтралізує політичні ризики.

На думку МакК’ю, впровадження пришвидшеного міжнародного судового процесу могло б забезпечити належну правову процедуру та зміцнити політичну волю для конфіскації.

Активи приватного сектору російської воєнної машини вразливі до судових позовів за межами Росії, значно перевищують державні (260 млрд фунтів): разом із замороженими 50 млрд дол, до них входять ще приблизно 500 млрд дол у вигляді прямих іноземних інвестицій, кредитів та депозитів за кордоном. Поширити

У таких справах стандартною практикою є використання потенційних майбутніх компенсацій для надання негайної фінансової допомоги. Стармер та його союзники могли б легко створити фонд, у якому країни-союзники, що володіють замороженими активами, надавали б Україні комерційні безрегресні кредити.

За найкращими моделями, позови на суму 50 млрд фунтів могли б залучити безрегресний кредит у 35 млрд фунтів, який можна було б спрямувати на оборону України.

Такий підхід не лише створив би більш привабливий для внутрішньої аудиторії наратив, ніж просто надання допомоги без очікування повернення коштів, а й гарантував би кредиторам наявність забезпеченого активу, який можна використати як важіль тиску на Росію.