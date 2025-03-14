Премьер-министр Британии Кир Стармер и его союзники должны прекратить затягивать использование замороженных российских активов в размере 260 млрд фунтов для Украины, заявил известный британский адвокат по правам человека и международного правосудия Джейсон МакКью.

Для конфискации замороженных активов РФ требуется только политическая воля

По мнению МакКью, никаких юридических препятствий для конфискации нет, нужна только политическая воля.

В течение многих лет Запад пытался решить вопрос конфискации €260 млрд замороженных в ЕС российских государственных активов для помощи Украине. С моральной точки зрения это кажется совершенно очевидным шагом. Вызов состоит в том, чтобы согласовать то, что является правильным решением, с его юридическими и политическими последствиями. Джейсон МакКью Британский адвокат

По его словам, с юридической точки зрения конфискация не противоречит международному праву, однако она требует обоснования из-за надлежащей правовой процедуры. С политической точки зрения, конфискация бросает вызов мировому порядку, а также вызывает опасения относительно возможных зеркальных ответных мер.

Джейсон МакКью отмечает, что британские лидеры стремятся добиться общей цели, но вместо этого теряются в бюрократических лабиринтах. Это несомненно вызывает разочарование у президента Украины Зеленского, наблюдающего за нерешительностью правительства Стармера и его союзников в этом вопросе.

Важно называть вещи своими именами: это политический вопрос, а не юридический. Юридический "Рубикон" был перейден давно. Законодательство США уже много лет разрешает конфискацию государственных активов, если исполнительная власть признает страну "спонсором терроризма". Канада также применяет эту практику. Почему же мы этого не делаем? Этот подход эффективен и практичным, а следовательно, его следует взять за образец.

До сих пор главным аргументом в пользу конфискации было подчеркнуть ее необходимость: Украина нуждается в этих средствах, чтобы выжить. Без них Европа столкнется с еще большими проблемами. Однако необходимо найти решение, нейтрализующее политические риски.

По мнению МакКью, внедрение ускоренного международного судебного процесса могло бы обеспечить надлежащую правовую процедуру и укрепить политическую волю конфискации.

Активы частного сектора российской военной машины уязвимы к судебным тяжбам за пределами России, значительно превышают государственные (260 млрд фунтов): вместе с замороженными 50 млрд долл., в них входят еще примерно 500 млрд долл. в виде прямых иностранных инвестиций, кредитов и депозитов за рубежом. Поделиться

В таких делах стандартная практика — использование потенциальных будущих компенсаций для оказания немедленной финансовой помощи. Стармер и его союзники могли бы легко создать фонд, в котором страны-союзники, владеющие замороженными активами, предоставляли Украине коммерческие безрегрессные кредиты.

По самым лучшим моделям, иски на сумму 50 млрд фунтов могли бы привлечь безрегрессный кредит в 35 млрд фунтов, который можно было бы направить на оборону Украины.

Такой подход не только создал бы более привлекательный для внутренней аудитории нарратив, чем просто оказание помощи без ожидания возврата средств, но и гарантировало бы кредиторам наличие обеспеченного актива, который можно использовать как рычаг давления на Россию.