Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка Командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони (ППО). Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль.
Головні тези:
- Юрій Черевашенко призначений Командувачем безпілотних систем ППО за рішенням президента України Володимира Зеленського.
- Черевашенко має досвід у створенні мобільних бригад швидкого реагування ППО та роботі над дронами-перехоплювачами.
- На новій посаді він має завдання масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах.
Зеленський призначив Черевашенка Командувачем безпілотних систем ППО
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
На новій посаді Юрій Черевашенко має завдання масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах.
Зеленський на Ставці затвердив низку завдань для нового керівника, серед яких:
Активне впровадження безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.
Посилення системи ППО новітніми зразками озброєння.
