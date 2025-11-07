Юрій Черевашенко призначений Командувачем безпілотних систем ППО
Юрій Черевашенко призначений Командувачем безпілотних систем ППО

Офіс Президента України
Черевашенко

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка Командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони (ППО). Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

Головні тези:

  • Юрій Черевашенко призначений Командувачем безпілотних систем ППО за рішенням президента України Володимира Зеленського.
  • Черевашенко має досвід у створенні мобільних бригад швидкого реагування ППО та роботі над дронами-перехоплювачами.
  • На новій посаді він має завдання масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах.

Зеленський призначив Черевашенка Командувачем безпілотних систем ППО

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Юрій Черевашенко раніше брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО та працював над дронами-перехоплювачами.

На новій посаді Юрій Черевашенко має завдання масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах.

Зеленський на Ставці затвердив низку завдань для нового керівника, серед яких:

  • Активне впровадження безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.

  • Посилення системи ППО новітніми зразками озброєння.

