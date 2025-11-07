Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко Командующим беспилотными системами противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий приказ подписал министр обороны Денис Шмигаль.
Главные тезисы
- Юрий Черевашенко назначен Командующим беспилотными системами ПВО в Украине по решению президента Зеленского.
- Черевашенко имеет опыт создания мобильных бригад быстрого реагирования ПВО и работал над дронами-перехватчиками.
- В новой должности перед Черевашенко стоит задача масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.
Зеленский назначил Черевашенко Командующим беспилотными системами ПВО
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
В новой должности Юрий Черевашенко имеет задачу масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.
Зеленский на Ставке утвердил ряд задач для нового руководителя, среди которых:
Активное внедрение беспилотников, в частности дронов-перехватчиков.
Усиление системы ПВО новейшими образцами вооружения.
