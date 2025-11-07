Юрий Черевашенко назначен Командующим беспилотными системами ПВО
Юрий Черевашенко назначен Командующим беспилотными системами ПВО

Офис Президента Украины
Черевашенко
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко Командующим беспилотными системами противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий приказ подписал министр обороны Денис Шмигаль.

Главные тезисы

  • Юрий Черевашенко назначен Командующим беспилотными системами ПВО в Украине по решению президента Зеленского.
  • Черевашенко имеет опыт создания мобильных бригад быстрого реагирования ПВО и работал над дронами-перехватчиками.
  • В новой должности перед Черевашенко стоит задача масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.

Зеленский назначил Черевашенко Командующим беспилотными системами ПВО

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Юрий Черевашенко ранее участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО и работал над дронами-перехватчиками.

В новой должности Юрий Черевашенко имеет задачу масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.

Зеленский на Ставке утвердил ряд задач для нового руководителя, среди которых:

  • Активное внедрение беспилотников, в частности дронов-перехватчиков.

  • Усиление системы ПВО новейшими образцами вооружения.

