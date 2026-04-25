Ізольоване мільйони років — науковці знайшли в Антарктиці озеро Цилін

На початку лютого вузький стовп води, яка майже закипала, пробурив понад три кілометри антарктичного льоду, проклавши рівний шурф аж до озера, що ізольоване від поверхні впродовж мільйонів років.
Головні тези:
- Команда встановила бурову установку над підльодовиковим озером Цилін, одним із найбільших підземних озер, виявлених в Антарктиді.
- Підльодовикові озера є настільки ізольованими, що їхні води виконують роль природних капсул часу.
Учені виявили в Антарктиці загадкове озеро Цилін
Коли буровий верстат досяг цілі, учасники 42-ї китайської антарктичної експедиції пробурили 3 413 метрів льоду, побивши попередній світовий рекорд з буріння льоду гарячою водою майже на 900 метрів. Про це пише Daily Galaxy.
Команда встановила бурову установку над підльодовиковим озером Цилін, одним із найбільших підземних озер, виявлених в Антарктиді. Китай офіційно назвав озеро у 2022 році. Воно розташоване в Землі принцеси Єлизавети, приблизно за 120 кілометрів від китайської станції Тайшань, глибоко в глибині Східної Антарктиди.
Такий метод простіший, ніж здається. Наземний пристрій нагріває воду та подає її під високим тиском по довгому шлангу. Гаряча вода розтоплює лід при контакті, а шланг опускається в міру поглиблення свердловини.
Ніяких шліфувальних насадок. Ніякого механічного різання. Результатом є широка, чиста дірка, яка швидко відкривається.
Підльодовикові озера є настільки ізольованими, що їхні води виконують роль природних капсул часу. Позбавлені сонячного світла та контакту з атмосферою, мікроорганізми, які мешкають у них, пристосувалися до екстремального тиску та майже повної темряви.
