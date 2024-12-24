Група науковців з італійської дослідницької бази Маріо Зуккеллі в Антарктиді виявила під льодом озера Енігма унікальну екосистему з невідомими досі мікроорганізмами.
Головні тези:
- Науковці виявили унікальну екосистему з невідомими мікроорганізмами під льодом озера Енігма в Антарктиді.
- Під товщею льоду було виявлено шар прісної води, де живе різноманітне мікробне життя, що забезпечується фотосинтезом.
- Деякі види мікроорганізмів, виявлені в озері Енігма, ніколи раніше не були знайдені в озерах, вкритих кригою, що свідчить про їх адаптацію до екстремальних умов.
- Дослідження екосистеми під льодом в Антарктиді дає важливі уроки про можливість існування мікробного життя в інших частинах Всесвіту.
Що відомо про унікальну екосистему під льодом замерзлого озера Енігма в Антарктиді
Спочатку вчені були переконані, що озеро повністю промерзло, однак виявилось, що це не так.
Під товщею льоду було виявлено шар прісної води, населений різноманітними мікроорганізмами.
У рамках експедиції до Антарктиди, яка тривала з з листопада 2019 року по січень 2020 року італійські дослідники за допомогою георадара обстежили замерзле озеро і виявили щонайменше 12 метрів рідкої води.
Пробуривши лід, науковці занурили камеру із метою вивчення глибин озера.
Виходячи з хімічного складу солей у воді, дослідники висунули гіпотезу, що вода в озері постійно поповнюється з розташованого поруч льодовика через поки що невідомий підземний шлях.
Яким чином мікроорганізми виживають у крижаній воді озера Енігма
Попри те, що вода під товщею льоду ізольована від атмосфери, в озері мешкають одразу кілька видів мікроорганізмів.
Вони вкривають дно озера згустками, відомими як мікробні килими. Частина з цих мікробів здатна до фотосинтезу, що забезпечує озеро високою концентрацією рідкого кисню.
Деякі з цих килимів утворювали тонкі й колючі покриття на дні озера. Інші нагадували "зім'ятий товстий килим, іноді утворюючи великі аморфні деревоподібні структури висотою до 40 сантиметрів і діаметром до 50-60 сантиметрів.
Серед колоній мікроорганізмів в озері Енігма було виявлено кілька видів патецибактерій — крихітних одноклітинних організмів, які прикріплюються до більших клітин хазяїна, щоб сформувати взаємовигідні або хижацькі стосунки.
Ці організми ніколи раніше не були знайдені в озерах, вкритих кригою, і зазвичай не виживають в умовах високого вмісту кисню. Таким чином, учені роблять висновок, що ці конкретні патесцибактерії, можливо, розробили унікальні метаболічні трюки, щоб вижити.
Середовища, подібні до озера Енігма, існують на крижаних супутниках, таких як Європа або Енцелад. Досліджена вченими екстремальна екосистема озера в Антарктиді дає нам уявлення про умови, в яких цілком може існувати мікробне життя в інших світах.
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