Група науковців з італійської дослідницької бази Маріо Зуккеллі в Антарктиді виявила під льодом озера Енігма унікальну екосистему з невідомими досі мікроорганізмами.

Що відомо про унікальну екосистему під льодом замерзлого озера Енігма в Антарктиді

Спочатку вчені були переконані, що озеро повністю промерзло, однак виявилось, що це не так.

Під товщею льоду було виявлено шар прісної води, населений різноманітними мікроорганізмами.

У рамках експедиції до Антарктиди, яка тривала з з листопада 2019 року по січень 2020 року італійські дослідники за допомогою георадара обстежили замерзле озеро і виявили щонайменше 12 метрів рідкої води.

Пробуривши лід, науковці занурили камеру із метою вивчення глибин озера.

Підводний світ крижаного озера Енігма в Антарктиді

Виходячи з хімічного складу солей у воді, дослідники висунули гіпотезу, що вода в озері постійно поповнюється з розташованого поруч льодовика через поки що невідомий підземний шлях.

Яким чином мікроорганізми виживають у крижаній воді озера Енігма

Попри те, що вода під товщею льоду ізольована від атмосфери, в озері мешкають одразу кілька видів мікроорганізмів.

Вони вкривають дно озера згустками, відомими як мікробні килими. Частина з цих мікробів здатна до фотосинтезу, що забезпечує озеро високою концентрацією рідкого кисню.

Деякі з цих килимів утворювали тонкі й колючі покриття на дні озера. Інші нагадували "зім'ятий товстий килим, іноді утворюючи великі аморфні деревоподібні структури висотою до 40 сантиметрів і діаметром до 50-60 сантиметрів.

Серед колоній мікроорганізмів в озері Енігма було виявлено кілька видів патецибактерій — крихітних одноклітинних організмів, які прикріплюються до більших клітин хазяїна, щоб сформувати взаємовигідні або хижацькі стосунки.

Ці організми ніколи раніше не були знайдені в озерах, вкритих кригою, і зазвичай не виживають в умовах високого вмісту кисню. Таким чином, учені роблять висновок, що ці конкретні патесцибактерії, можливо, розробили унікальні метаболічні трюки, щоб вижити.