Группа ученых с итальянской исследовательской базы Марио Зуккелли в Антарктиде обнаружила под льдом озера Энигма уникальную экосистему с неизвестными до сих пор микроорганизмами.

Что известно об уникальной экосистеме подо льдом замерзшего озера Энигма в Антарктиде

Сначала ученые были убеждены , что озеро полностью промерзло, однако оказалось, что это не так.

Под толщей льда был обнаружен слой пресной воды, населенный различными микроорганизмами.

В рамках экспедиции в Антарктиду, которая длилась с ноября 2019 по январь 2020 итальянские исследователи с помощью георадара обследовали замерзшее озеро и обнаружили по меньшей мере 12 метров жидкой воды.

Пробурив лед, ученые погрузили камеру с целью изучения глубин озера.

Подводный мир ледяного озера Энигма в Антарктиде

Исходя из химического состава солей в воде, исследователи выдвинули гипотезу, что вода в озере постоянно пополняется из расположенного рядом ледника через пока неизвестный подземный путь.

Как микроорганизмы выживают в ледяной воде озера Энигма

Несмотря на то, что вода под толщей льда изолирована от атмосферы, в озере обитают сразу несколько видов микроорганизмов.

Они покрывают дно озера сгустками, известными как микробные ковры.

Некоторые из этих ковров образовывали тонкие и колючие покрытия на дне озера. Другие напоминали "смятый толстый ковер, иногда образуя большие аморфные древовидные структуры высотой до 40 сантиметров и диаметром до 50-60 сантиметров.

Среди колоний микроорганизмов в озере Энигма было обнаружено несколько видов патецибактерий — крошечных одноклеточных организмов, которые прикрепляются к большим клеткам хозяина, чтобы сформировать взаимовыгодные или хищнические отношения.

Эти организмы никогда раньше не были найдены в озерах, покрытых льдом, и обычно не выживают в условиях высокого содержания кислорода. Таким образом, ученые заключают, что эти конкретные патесцибактерии, возможно, разработали уникальные метаболические трюки, чтобы выжить.