Группа ученых с итальянской исследовательской базы Марио Зуккелли в Антарктиде обнаружила под льдом озера Энигма уникальную экосистему с неизвестными до сих пор микроорганизмами.
Главные тезисы
- Итальянские ученые обнаружили уникальную экосистему с неизвестными микроорганизмами подо льдом озера Энигма в Антарктиде.
- Микроорганизмы в озере Энигма адаптировались к экстремальным условиям и могут дать представление о возможности существования микробной жизни в других частях Вселенной.
- Найденные виды патесцибактерий в озере обладают уникальными метаболическими трюками для выживания в условиях с высоким содержанием кислорода.
- Открытие уникальной экосистемы в Антарктиде позволяет нам понять, как микроорганизмы выживают в ледяной воде и какие другие формы жизни могут существовать в экстремальных условиях.
Что известно об уникальной экосистеме подо льдом замерзшего озера Энигма в Антарктиде
Сначала ученые были убеждены , что озеро полностью промерзло, однако оказалось, что это не так.
Под толщей льда был обнаружен слой пресной воды, населенный различными микроорганизмами.
В рамках экспедиции в Антарктиду, которая длилась с ноября 2019 по январь 2020 итальянские исследователи с помощью георадара обследовали замерзшее озеро и обнаружили по меньшей мере 12 метров жидкой воды.
Пробурив лед, ученые погрузили камеру с целью изучения глубин озера.
Исходя из химического состава солей в воде, исследователи выдвинули гипотезу, что вода в озере постоянно пополняется из расположенного рядом ледника через пока неизвестный подземный путь.
Как микроорганизмы выживают в ледяной воде озера Энигма
Несмотря на то, что вода под толщей льда изолирована от атмосферы, в озере обитают сразу несколько видов микроорганизмов.
Они покрывают дно озера сгустками, известными как микробные ковры.
Некоторые из этих ковров образовывали тонкие и колючие покрытия на дне озера. Другие напоминали "смятый толстый ковер, иногда образуя большие аморфные древовидные структуры высотой до 40 сантиметров и диаметром до 50-60 сантиметров.
Среди колоний микроорганизмов в озере Энигма было обнаружено несколько видов патецибактерий — крошечных одноклеточных организмов, которые прикрепляются к большим клеткам хозяина, чтобы сформировать взаимовыгодные или хищнические отношения.
Эти организмы никогда раньше не были найдены в озерах, покрытых льдом, и обычно не выживают в условиях высокого содержания кислорода. Таким образом, ученые заключают, что эти конкретные патесцибактерии, возможно, разработали уникальные метаболические трюки, чтобы выжить.
Среды, подобные озеру Энигма, существуют на ледяных спутниках, таких как Европа или Энцелад. Исследованная учеными экстремальная экосистема озера в Антарктиде дает нам представление об условиях, в которых вполне может существовать микробная жизнь в других мирах.
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