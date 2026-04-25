Изолированное миллионы лет — ученые обнаружили в Антарктике озеро Цилин
Источник:  УНИАН

В начале февраля узкий столб почти закипавшей воды пробурил более трех километров антарктического льда, проложив ровный шурф вплоть до озера, изолированного от поверхности на протяжении миллионов лет.

  • Команда установила буровую установку над подледниковым озером Цилин, одним из самых больших подземных озер, обнаруженных в Антарктиде.
  • Подледниковые озера настолько изолированы, что их воды выполняют роль природных капсул времени.

Когда буровой станок достиг цели, участники 42-й китайской антарктической экспедиции пробурили 3413 метров льда, побив предыдущий мировой рекорд по бурению льда горячей водой почти на 900 метров. Об этом пишет Daily Galaxy.

Как отметили в министерстве природных ресурсов Китая, глубина превзошла предыдущий рекорд в 2 540 метров, поэтому теперь это дает исследователям возможность бурить более 90% антарктического ледового покрова и во всем арктическом ледовом покрове.

Команда установила буровую установку над подледниковым озером Цилин, одним из самых больших подземных озер, обнаруженных в Антарктиде. Китай официально назвал озеро в 2022 году. Оно расположено в Земле принцессы Елизаветы, примерно в 120 километрах от китайской станции Тайшань, глубоко в глубине Восточной Антарктиды.

Такой метод более простой, чем кажется. Наземное устройство нагревает воду и подаёт ее под высоким давлением по длинному шлангу. Горячая вода растапливает лед при контакте, а шланг опускается по мере углубления скважины.

Никаких шлифовальных насадок. Никакой механической резки. Результатом является широкая, быстро открывающаяся дыра.

Подледниковые озера настолько изолированы, что их воды выполняют роль природных капсул времени. Лишенные солнечного света и контакта с атмосферой, обитающие в них микроорганизмы приспособились к экстремальному давлению и почти полной темноте.

Их химический состав фиксирует давние климатические условия. Их отложения сохраняют геологические истории, о которых не могут поведать поверхностные породы. Эти среды также служат планетарными аналогами. Ученые, изучающие ледяные спутники, такие как Европа и Энцелад, где, как считается, под замерзшей корой существуют редкие океаны, обращаются к погребенным озерам Антарктиды в поисках подсказок о том, как жизнь могла бы выжить в подобных условиях где-нибудь в Солнечной системе.

