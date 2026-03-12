Ізраїль уразив іранський ядерний об'єкт поблизу Тегерану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що нещодавно завдала удару по іранському ядерному об'єкту, на якому режим працював над «критичними можливостями у сфері розробки ядерної зброї».

Ізраїль бомбив ядерний об’єкт Ірану

Об'єкт поблизу Тегерана, який ізраїльські військові ідентифікували як комплекс «Талеган», був уражений під час серії ударів в цьому районі протягом останніх кількох днів.

У ЦАХАЛі заявили, що в останні роки Іран використовував цей об'єкт для «розробки сучасних вибухових речовин і проведення секретних експериментів в рамках проєкту AMAD» — секретної іранської програми з розробки ядерної зброї. Поширити

Комплекс «Талеган» був атакований Ізраїлем в жовтні 2024 року. Однак, за даними ізраїльських військових, Іран «вжив заходів для відновлення комплексу» після цих ударів.