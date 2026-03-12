Ізраїль уразив іранський ядерний об'єкт поблизу Тегерану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що нещодавно завдала удару по іранському ядерному об'єкту, на якому режим працював над «критичними можливостями у сфері розробки ядерної зброї».
Головні тези:
- ЦАХАЛ заявив про удар по іранському ядерному об'єкту, де велися роботи над розробкою ядерної зброї.
- Комплекс «Талеган» був атакований у рамках операцій, спрямованих на підрив іранських ядерних амбіцій.
Ізраїль бомбив ядерний об’єкт Ірану
Об'єкт поблизу Тегерана, який ізраїльські військові ідентифікували як комплекс «Талеган», був уражений під час серії ударів в цьому районі протягом останніх кількох днів.
Комплекс «Талеган» був атакований Ізраїлем в жовтні 2024 року. Однак, за даними ізраїльських військових, Іран «вжив заходів для відновлення комплексу» після цих ударів.
Іранський режим продовжує зусилля з просування та розвитку можливостей, необхідних для розробки ядерної зброї», — заявляють у ЦАХАЛі, додаючи, що нещодавній удар є частиною «серії операцій», спрямованих на «подальше підривання ядерних амбіцій іранського терористичного режиму.
