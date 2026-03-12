Израиль поразил иранский ядерный объект вблизи Тегерана
Израиль поразил иранский ядерный объект вблизи Тегерана

Израиль
Источник:  The Times of Israel

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что недавно нанесла удар по иранскому ядерному объекту, на котором режим работал над «критическими возможностями в области разработки ядерного оружия».

Главные тезисы

  • Израильская армия ЦАХАЛ произвела удар по иранскому ядерному объекту вблизи Тегерана, где ведутся работы над разработкой ядерного оружия.
  • Комплекс Талеган был атакован в рамках операций, направленных на подрыв иранских ядерных амбиций и разрушение секретной программы по разработке ядерного оружия.

Израиль бомбил ядерный объект Ирана

Объект вблизи Тегерана, который израильские военные идентифицировали как комплекс Талеган, был поражен во время серии ударов в этом районе в течение последних нескольких дней.

В ЦАХАЛе заявили, что в последние годы Иран использовал этот объект для разработки современных взрывчатых веществ и проведения секретных экспериментов в рамках проекта AMAD — секретной иранской программы по разработке ядерного оружия.

Комплекс Талеган был атакован Израилем в октябре 2024 года. Однако, по данным израильских военных, Иран «принял меры по восстановлению комплекса» после этих ударов.

Иранский режим продолжает усилия по продвижению и развитию возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия», — заявляют в ЦАХАЛе, добавляя, что недавний удар является частью «серии операций», направленных на дальнейшее подрыв ядерных амбиций иранского террористического режима.

