Израиль поразил иранский ядерный объект вблизи Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что недавно нанесла удар по иранскому ядерному объекту, на котором режим работал над «критическими возможностями в области разработки ядерного оружия».
Главные тезисы
- Израильская армия ЦАХАЛ произвела удар по иранскому ядерному объекту вблизи Тегерана, где ведутся работы над разработкой ядерного оружия.
- Комплекс Талеган был атакован в рамках операций, направленных на подрыв иранских ядерных амбиций и разрушение секретной программы по разработке ядерного оружия.
Израиль бомбил ядерный объект Ирана
Объект вблизи Тегерана, который израильские военные идентифицировали как комплекс Талеган, был поражен во время серии ударов в этом районе в течение последних нескольких дней.
Комплекс Талеган был атакован Израилем в октябре 2024 года. Однако, по данным израильских военных, Иран «принял меры по восстановлению комплекса» после этих ударов.
Иранский режим продолжает усилия по продвижению и развитию возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия», — заявляют в ЦАХАЛе, добавляя, что недавний удар является частью «серии операций», направленных на дальнейшее подрыв ядерных амбиций иранского террористического режима.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-