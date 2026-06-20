Ізраїль завдав авіаударів по Лівану у відповідь на атаки терористів "Хезболла"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по півдню Лівану у відповідь на нічні обстріли угрупованням «Хезболла» ізраїльських військ, попри оголошене раніше перемир’я.

Ізраїль знову бомбив Ліван: що відомо

Уночі терористична організація «Хезболла» випустила понад 50 снарядів по ізраїльських силах на півдні Лівану. Після атак Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по терористичних цілях «Хезболли» на півдні Лівану, — заявив ізраїльський військовий представник. Поширити

Агентство цивільної оборони Лівану заявило, що внаслідок ударів по району Набатія на півдні країни загинули 16 людей, ще 12 осіб поранені.

Раніше медіа з посиланням на американського представника інформували, що Ізраїль та "Хезболла" домовилися про припинення вогню починаючи з 19 червня 16:00 за київським часом. Домовленість була досягнута за посередництва США та Катару в результаті переговорів з Ізраїлем та Іраном.

Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер заявив, що Єрусалим «твердо відданий ідеї негайного припинення вогню».

Сьогодні (19 червня — ред.) об 11:30 Ізраїль припинив усі наступальні операції... Якщо «Хезболла» дотримається угоди та припинить бойові дії, буде тиша. Поширити

Раніше американські розвідувальні служби попередили адміністрацію Трампа, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, вживатиме заходів, які підірвуть зусилля президента США щодо укладення тривалої мирної угоди з Іраном.