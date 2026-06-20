Ізраїль завдав авіаударів по Лівану у відповідь на атаки терористів "Хезболла"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по півдню Лівану у відповідь на нічні обстріли угрупованням «Хезболла» ізраїльських військ, попри оголошене раніше перемир’я.
Головні тези:
- ЦАХАЛ завдав ударів по Лівану у відповідь на атаки Хезболли на ізраїльські війська.
- Загинули 16 людей внаслідок авіаударів на півдні Лівану, ще 12 отримали поранення.
Ізраїль знову бомбив Ліван: що відомо
Агентство цивільної оборони Лівану заявило, що внаслідок ударів по району Набатія на півдні країни загинули 16 людей, ще 12 осіб поранені.
Раніше медіа з посиланням на американського представника інформували, що Ізраїль та "Хезболла" домовилися про припинення вогню починаючи з 19 червня 16:00 за київським часом. Домовленість була досягнута за посередництва США та Катару в результаті переговорів з Ізраїлем та Іраном.
Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер заявив, що Єрусалим «твердо відданий ідеї негайного припинення вогню».
Раніше американські розвідувальні служби попередили адміністрацію Трампа, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, вживатиме заходів, які підірвуть зусилля президента США щодо укладення тривалої мирної угоди з Іраном.
Зокрема, за даними розвідки, Ізраїль має намір продовжувати військові операції проти проксі-угруповання Ірану в Лівані «Хезболла». Це суперечить одному з основних положень нещодавно укладеної угоди США з ІРІ, яка передбачає припинення бойових дій у Лівані.
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