Ізраїль завдав авіаударів по Лівану у відповідь на атаки терористів "Хезболла"
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Ізраїль завдав авіаударів по Лівану у відповідь на атаки терористів "Хезболла"

Ізраїль
Джерело:  The Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по півдню Лівану у відповідь на нічні обстріли угрупованням «Хезболла» ізраїльських військ, попри оголошене раніше перемир’я.

Головні тези:

  • ЦАХАЛ завдав ударів по Лівану у відповідь на атаки Хезболли на ізраїльські війська.
  • Загинули 16 людей внаслідок авіаударів на півдні Лівану, ще 12 отримали поранення.

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Уночі терористична організація «Хезболла» випустила понад 50 снарядів по ізраїльських силах на півдні Лівану. Після атак Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по терористичних цілях «Хезболли» на півдні Лівану, — заявив ізраїльський військовий представник.

Агентство цивільної оборони Лівану заявило, що внаслідок ударів по району Набатія на півдні країни загинули 16 людей, ще 12 осіб поранені.

Раніше медіа з посиланням на американського представника інформували, що Ізраїль та "Хезболла" домовилися про припинення вогню починаючи з 19 червня 16:00 за київським часом. Домовленість була досягнута за посередництва США та Катару в результаті переговорів з Ізраїлем та Іраном.

Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер заявив, що Єрусалим «твердо відданий ідеї негайного припинення вогню».

Сьогодні (19 червня — ред.) об 11:30 Ізраїль припинив усі наступальні операції... Якщо «Хезболла» дотримається угоди та припинить бойові дії, буде тиша.

Раніше американські розвідувальні служби попередили адміністрацію Трампа, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, ймовірно, вживатиме заходів, які підірвуть зусилля президента США щодо укладення тривалої мирної угоди з Іраном.

Зокрема, за даними розвідки, Ізраїль має намір продовжувати військові операції проти проксі-угруповання Ірану в Лівані «Хезболла». Це суперечить одному з основних положень нещодавно укладеної угоди США з ІРІ, яка передбачає припинення бойових дій у Лівані.

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