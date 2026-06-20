Израиль нанес авиаудары по Ливану в ответ на атаки террористов "Хезболла"
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль нанес авиаудары по Ливану в ответ на атаки террористов "Хезболла"

Израиль нанес авиаудары по Ливану в ответ на атаки террористов "Хезболла"
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Источник:  The Times of Israel

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по югу Ливана в ответ на ночные обстрелы группировкой «Хезболла» израильских войск, несмотря на объявленное ранее перемирие.

Главные тезисы

  • ЦАХАЛ нанес авиаудары по Ливану в ответ на атаки «Хезболла» на израильские войска.
  • Погибли 16 человек, еще 12 получили ранения в результате атак.
  • СМИ сообщили о договоренности об отмене огня между Израилем и «Хезболлой», но конфликт продолжается.

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Ночью террористическая организация "Хезболла" выпустила более 50 снарядов по израильским силам на юге Ливана. После атак Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим целям «Хезболлы» на юге Ливана, — заявил израильский военный представитель.

Агентство гражданской обороны Ливана заявило, что в результате ударов по району Набатия на юге страны погибли 16 человек, еще 12 ранены.

Ранее СМИ со ссылкой на американского представителя информировали, что Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня начиная с 19 июня 16:00 по киевскому времени. Договоренность была достигнута при посредничестве США и Катара в результате переговоров с Израилем и Ираном.

Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер заявил, что Иерусалим «твердо привержен идее немедленного прекращения огня».

Сегодня (19 июня — ред.) в 11:30 Израиль прекратил все наступательные операции... Если «Хезболла» сдержит соглашение и прекратит боевые действия, будет тишина.

Ранее американские разведывательные службы предупредили администрацию Трампа, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, вероятно, примет меры, которые подорвут усилия президента США по заключению длительного мирного соглашения с Ираном.

В частности, по данным разведки, Израиль намерен продолжать военные операции против прокси-группировки Ирана в Ливане "Хезболла". Это противоречит одному из основных положений недавно заключенного соглашения США по ИРИ, предусматривающему прекращение боевых действий в Ливане.

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