Израиль нанес авиаудары по Ливану в ответ на атаки террористов "Хезболла"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по югу Ливана в ответ на ночные обстрелы группировкой «Хезболла» израильских войск, несмотря на объявленное ранее перемирие.

Израиль снова бомбил Ливан: что известно

Ночью террористическая организация "Хезболла" выпустила более 50 снарядов по израильским силам на юге Ливана. После атак Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим целям «Хезболлы» на юге Ливана, — заявил израильский военный представитель. Поделиться

Агентство гражданской обороны Ливана заявило, что в результате ударов по району Набатия на юге страны погибли 16 человек, еще 12 ранены.

Ранее СМИ со ссылкой на американского представителя информировали, что Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня начиная с 19 июня 16:00 по киевскому времени. Договоренность была достигнута при посредничестве США и Катара в результате переговоров с Израилем и Ираном.

Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер заявил, что Иерусалим «твердо привержен идее немедленного прекращения огня».

Сегодня (19 июня — ред.) в 11:30 Израиль прекратил все наступательные операции... Если «Хезболла» сдержит соглашение и прекратит боевые действия, будет тишина. Поделиться

Ранее американские разведывательные службы предупредили администрацию Трампа, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, вероятно, примет меры, которые подорвут усилия президента США по заключению длительного мирного соглашения с Ираном.