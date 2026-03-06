Jamala приголомшила мережу треком "Замовкни" — відео

Відома українська співачка та переможниця “Євробачення-2016” Jamala представила нову пісню-маніфест "Замовкни", а також потішила шанувальників лірик-відео до неї.

Jamala переосмислює важливі теми у своїй новій композиції

За словами співачки, її нова пісня розповідає про особисті кордони та внутрішню свободу, а також про вміння відпускати людей і ситуації.

Не триматися за токсичних людей, які вас не цінують та не розуміють. Бо ти в себе назавжди. Мамина квіточка! Люблю вас! Jamala Українська співачка

Що важливо розуміти, трек "Замовкни" — це вже третя композиція з майбутнього альбому "Рух мій".

Його реліз запланований на 27 березня 2026 року.

У певний момент я зрозуміла: найважливіше — не створювати зайвої драми. Не дозволяти чужому конфлікту втягнути тебе у вир емоцій і звинувачень. Мовчання може бути силою. Іноді "замовкни" — це не про агресію, а про межу: "Іди собі, не витрачай свій час на мене. Я не для тебе…, — пояснила зірка. Поширити

Як фанати реагують на новинку від Джа: