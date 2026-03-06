Jamala приголомшила мережу треком "Замовкни" — відео
Jamala приголомшила мережу треком "Замовкни" — відео

Jamala переосмислює важливі теми у своїй новій композиції
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка та переможниця “Євробачення-2016” Jamala представила нову пісню-маніфест "Замовкни", а також потішила шанувальників лірик-відео до неї.

Головні тези:

  • У своїй новій роботі Jamala ділиться з фанатами важливим життєвим досвідом та інсайтами.
  • Українські глядачі не приховують своїх перших вражень від цієї пісні.

За словами співачки, її нова пісня розповідає про особисті кордони та внутрішню свободу, а також про вміння відпускати людей і ситуації.

Не триматися за токсичних людей, які вас не цінують та не розуміють. Бо ти в себе назавжди. Мамина квіточка! Люблю вас!

Jamala

Jamala

Українська співачка

Що важливо розуміти, трек "Замовкни" — це вже третя композиція з майбутнього альбому "Рух мій".

Його реліз запланований на 27 березня 2026 року.

У певний момент я зрозуміла: найважливіше — не створювати зайвої драми. Не дозволяти чужому конфлікту втягнути тебе у вир емоцій і звинувачень. Мовчання може бути силою. Іноді "замовкни" — це не про агресію, а про межу: "Іди собі, не витрачай свій час на мене. Я не для тебе…, — пояснила зірка.

Як фанати реагують на новинку від Джа:

  • Та навіть якби Джамала тут не співала, то це було б неймовірно красиво. А Вона ще й співає!!!;

  • Це лірик-відео!? Та це вау з купою образів, настроєм, повноцінний кліп. Дуже стильно, весняно, реліз прям вчасно. Одразу в плейлист;

  • Джа знову дивує нас нейморівною лірикою і сенсами;

  • Лети високо, неймовірний хіт;

  • Неймовірна Джамала! Дякую з Франції;

  • Оце на тобі! Дуже неочікувано! Свіженько, смачно і соковито. А візуал кліпу, стильність музики — то взагалі ТОП.

