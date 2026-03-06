Jamala приголомшила мережу треком "Замовкни" — відео

Відома українська співачка та переможниця “Євробачення-2016” Jamala представила нову пісню-маніфест "Замовкни", а також потішила шанувальників лірик-відео до неї.
Головні тези:
- У своїй новій роботі Jamala ділиться з фанатами важливим життєвим досвідом та інсайтами.
- Українські глядачі не приховують своїх перших вражень від цієї пісні.
Jamala переосмислює важливі теми у своїй новій композиції
За словами співачки, її нова пісня розповідає про особисті кордони та внутрішню свободу, а також про вміння відпускати людей і ситуації.
Що важливо розуміти, трек "Замовкни" — це вже третя композиція з майбутнього альбому "Рух мій".
Його реліз запланований на 27 березня 2026 року.
Як фанати реагують на новинку від Джа:
Та навіть якби Джамала тут не співала, то це було б неймовірно красиво. А Вона ще й співає!!!;
Це лірик-відео!? Та це вау з купою образів, настроєм, повноцінний кліп. Дуже стильно, весняно, реліз прям вчасно. Одразу в плейлист;
Джа знову дивує нас нейморівною лірикою і сенсами;
Лети високо, неймовірний хіт;
Неймовірна Джамала! Дякую з Франції;
Оце на тобі! Дуже неочікувано! Свіженько, смачно і соковито. А візуал кліпу, стильність музики — то взагалі ТОП.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-