Jamala ошеломила сеть треком "Замовкни" — видео

Известная украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Jamala представила новую песню-манифест "Замовкни", а также порадовала поклонников лирик-видео к ней.
Главные тезисы
- В своей новой работе Jamala делится с фанатами важным опытом и инсайтами.
- Украинские зрители уже делятся своими первыми впечатлениями от песни.
Jamala переосмысливает важные темы в своей новой композиции
По словам певицы, ее новая песня рассказывает о личных границах и внутренней свободе, а также об умении отпускать людей и ситуации.
Что важно понимать, трек "Замовкни" — это уже третья композиция из будущего альбома "Рух мій".
Его релиз намечен на 27 марта 2026 года.
Как фанаты реагируют на новинку от Джа:
Даже если бы Джамала здесь не пела, это было бы невероятно красиво. А Она еще и поет!!!;
Это лирик-видео! Но это вау с кучей образов, настроением, полноценный клип. Очень стильно, весенне, релиз прям вовремя. Сразу в плейлист;
Джа снова удивляет нас лирикой и смыслами;
Лети высоко, невероятный хит;
Невероятная Джамала! Спасибо из Франции;
Вот на тебе! Очень неожиданно! Свеженько, вкусно и сочно. А визуал клипа, стильность музыки — это вообще ТОП.
