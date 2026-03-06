Jamala ошеломила сеть треком "Замовкни" — видео
Дата публикации

Jamala ошеломила сеть треком "Замовкни" — видео

Jamala переосмысливает важные темы в своей новой композиции
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Jamala представила новую песню-манифест "Замовкни", а также порадовала поклонников лирик-видео к ней.

Главные тезисы

  • В своей новой работе Jamala делится с фанатами важным опытом и инсайтами.
  • Украинские зрители уже делятся своими первыми впечатлениями от песни.

Jamala переосмысливает важные темы в своей новой композиции

По словам певицы, ее новая песня рассказывает о личных границах и внутренней свободе, а также об умении отпускать людей и ситуации.

Не держаться за токсичных людей, которые вас не ценят и не понимают. Ведь ты у себя навсегда. Мамин цветочек! Люблю вас!

Jamala

Jamala

Украинская певица

Что важно понимать, трек "Замовкни" — это уже третья композиция из будущего альбома "Рух мій".

Его релиз намечен на 27 марта 2026 года.

В определенный момент я поняла: самое важное — не создавать лишней драмы. Не позволять чужому конфликту вовлечь тебя в водоворот эмоций и обвинений. Молчание может быть силой. Иногда "замолчи" — это не об агрессии, а о границе: "Иди себе, не трать свое время на меня. Я не для тебя..." — объяснила звезда.

Как фанаты реагируют на новинку от Джа:

  • Даже если бы Джамала здесь не пела, это было бы невероятно красиво. А Она еще и поет!!!;

  • Это лирик-видео! Но это вау с кучей образов, настроением, полноценный клип. Очень стильно, весенне, релиз прям вовремя. Сразу в плейлист;

  • Джа снова удивляет нас лирикой и смыслами;

  • Лети высоко, невероятный хит;

  • Невероятная Джамала! Спасибо из Франции;

  • Вот на тебе! Очень неожиданно! Свеженько, вкусно и сочно. А визуал клипа, стильность музыки — это вообще ТОП.

