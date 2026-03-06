Jamala ошеломила сеть треком "Замовкни" — видео

Известная украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Jamala представила новую песню-манифест "Замовкни", а также порадовала поклонников лирик-видео к ней.

Jamala переосмысливает важные темы в своей новой композиции

По словам певицы, ее новая песня рассказывает о личных границах и внутренней свободе, а также об умении отпускать людей и ситуации.

Не держаться за токсичных людей, которые вас не ценят и не понимают. Ведь ты у себя навсегда. Мамин цветочек! Люблю вас! Jamala Украинская певица

Что важно понимать, трек "Замовкни" — это уже третья композиция из будущего альбома "Рух мій".

Его релиз намечен на 27 марта 2026 года.

В определенный момент я поняла: самое важное — не создавать лишней драмы. Не позволять чужому конфликту вовлечь тебя в водоворот эмоций и обвинений. Молчание может быть силой. Иногда "замолчи" — это не об агрессии, а о границе: "Иди себе, не трать свое время на меня. Я не для тебя..." — объяснила звезда. Поделиться

Как фанаты реагируют на новинку от Джа: