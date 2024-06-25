Єдина донька Тома Круза зреклася батька — відома причина

Голлівуд сколихнув новий гучний скандал через неочікуване рішення єдиної рідної доньки актора Тома Круза, яка відмовилася від його прізвища.

Сурі Ноель не хоче, щоб її хоч щось пов’язувало з батьком Томом Крузом

Як вдалося дізнатися журналістам, 18-річна дівчина нещодавно закінчила школу.

Видання Page Six звернуло увагу на те, що атестат вона отримала як Сурі Ноель, тобто взяла одне з прізвищ матері-акторки Кеті Голмс.

Окрім того, наголошується, що на випускний дівчини сам Том не прийшов.

За словами журналістів, голлівудський актор уже багато років не підтримує зв'язок з єдиною рідною донькою.

Помітна була лише її мама, яка раділа успіхам Сурі.

Кеті Голмс та Сурі Ноель (Фото: відриті джерела)

Том Круз та його діти. Що відомо

Варто звернути увагу на те, що голлівудський актор має одну біологічну доньку Сурі від акторки Кеті Голмс та двох названих дітей від стосунків з Ніколь Кідман.

Ще 12 років тому Кеті неочікувано для свого зіркового чоловіка подала на розлучення і зажадала для себе повної опіки над їхньою спільною донькою.

За її словами, вона відмовляється від саєнтологічних переконань ексчоловіка і вирішила виховувати Сурі у католицькій вірі.

Голмс вирішила віддати дитини до приватної католицької школи.