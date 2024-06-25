Единственная дочь Тома Круза отреклась отца — известна причина

Голливуд потряс новый громкий скандал из-за неожиданного решения единственной родной дочери актера Тома Круза, которая отказалась от его фамилии.

Сури Ноэль не хочет, чтобы ее хоть что-то связывало с отцом Томом Крузом

Как удалось узнать журналистам, 18-летняя девушка недавно окончила школу.

Издание Page Six обратило внимание на то, что аттестат она получила как Сури Ноэль, то есть взяла одну из фамилий матери-актрисы Кэти Холмс.

Кроме того, отмечается, что на выпускной девушки сам Том не пришел.

По словам журналистов, голливудский актер уже многие годы не поддерживает связь с единственной родной дочерью.

Заметна была только ее мама, которая радовалась успехам Сури.

Кэти Холмс и Сури Ноэль (Фото: отрытые источники)

Том Круз и его дети. Что известно

Стоит обратить внимание на то, что у голливудского актера есть лишь одна биологическая дочь Сури от актрисы Кэти Холмс, а также двое названных детей от отношений с Николь Кидман.

Еще 12 лет назад Кэти неожиданно для своего звездного мужа подала на развод и потребовала для себя полной опеки над их общей дочерью.

По ее словам, она отказывается от сайентологических убеждений экс-мужа и решила воспитывать Сури в католической вере.

Холмс захотела отдать ребенка в частную католическую школу.