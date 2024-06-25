Единственная дочь Тома Круза отреклась отца — известна причина

Голливуд потряс новый громкий скандал из-за неожиданного решения единственной родной дочери актера Тома Круза, которая отказалась от его фамилии.
Главные тезисы
- Более 11 лет актер не поддерживает связь с единственной родной дочерью, хотя имеет детей от других отношений.
- Кэти Холмс решила воспитывать дочь в католической вере, отказавшись от сайентологических убеждений своего бывшего мужа.
- Отношение Тома Круза к его дочери является причиной обсуждения среди поклонников актера.
Сури Ноэль не хочет, чтобы ее хоть что-то связывало с отцом Томом Крузом
Как удалось узнать журналистам, 18-летняя девушка недавно окончила школу.
Издание Page Six обратило внимание на то, что аттестат она получила как Сури Ноэль, то есть взяла одну из фамилий матери-актрисы Кэти Холмс.
Кроме того, отмечается, что на выпускной девушки сам Том не пришел.
По словам журналистов, голливудский актер уже многие годы не поддерживает связь с единственной родной дочерью.
Заметна была только ее мама, которая радовалась успехам Сури.
Том Круз и его дети. Что известно
Стоит обратить внимание на то, что у голливудского актера есть лишь одна биологическая дочь Сури от актрисы Кэти Холмс, а также двое названных детей от отношений с Николь Кидман.
Еще 12 лет назад Кэти неожиданно для своего звездного мужа подала на развод и потребовала для себя полной опеки над их общей дочерью.
По ее словам, она отказывается от сайентологических убеждений экс-мужа и решила воспитывать Сури в католической вере.
Холмс захотела отдать ребенка в частную католическую школу.
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