Единственная дочь Тома Круза отреклась отца — известна причина
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Единственная дочь Тома Круза отреклась отца — известна причина

Том Круз
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Источник:  Page Six

Голливуд потряс новый громкий скандал из-за неожиданного решения единственной родной дочери актера Тома Круза, которая отказалась от его фамилии.

Главные тезисы

  • Более 11 лет актер не поддерживает связь с единственной родной дочерью, хотя имеет детей от других отношений.
  • Кэти Холмс решила воспитывать дочь в католической вере, отказавшись от сайентологических убеждений своего бывшего мужа.
  • Отношение Тома Круза к его дочери является причиной обсуждения среди поклонников актера.

Сури Ноэль не хочет, чтобы ее хоть что-то связывало с отцом Томом Крузом

Как удалось узнать журналистам, 18-летняя девушка недавно окончила школу.

Издание Page Six обратило внимание на то, что аттестат она получила как Сури Ноэль, то есть взяла одну из фамилий матери-актрисы Кэти Холмс.

Кроме того, отмечается, что на выпускной девушки сам Том не пришел.

По словам журналистов, голливудский актер уже многие годы не поддерживает связь с единственной родной дочерью.

Заметна была только ее мама, которая радовалась успехам Сури.

Кэти Холмс и Сури Ноэль (Фото: отрытые источники)

Том Круз и его дети. Что известно

Стоит обратить внимание на то, что у голливудского актера есть лишь одна биологическая дочь Сури от актрисы Кэти Холмс, а также двое названных детей от отношений с Николь Кидман.

Еще 12 лет назад Кэти неожиданно для своего звездного мужа подала на развод и потребовала для себя полной опеки над их общей дочерью.

По ее словам, она отказывается от сайентологических убеждений экс-мужа и решила воспитывать Сури в католической вере.

Холмс захотела отдать ребенка в частную католическую школу.

К слову, после завершения отношений с бывшей женой Том не участвует в воспитании дочери. Говорят, что они не виделись уже более 11 лет, — сказано в сообщении СМИ.

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