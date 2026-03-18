Єгипет обмежуватиме споживання електроенергії через ріст цін на паливо

Єгипет почне обмежувати споживання електроенергії, зокрема, зобов’язавши магазини та кафе закриватися раніше, оскільки країна зіткнулася зі стрімким зростанням світових цін на паливо, спричиненим війною з Іраном.

В Єгипті економитимуть світло

Прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі повідомив 18 березня, що з 28 березня торгові центри, заклади харчування та роздрібні магазини повинні будуть закриватися о 21:00 протягом п’яти днів на тиждень.

У вихідні дні вони повинні будуть закриватися о 22:00, що також є досить рано для багатьох жителів цієї 110-мільйонної країни, де шопінг увечері до пізньої ночі є звичним явищем.

Інші заходи з економії включатимуть вимкнення світлових рекламних щитів та зменшення вуличного освітлення. Багато урядових будівель також закриватимуться о 18:00, а влада розглядає можливість запровадження обов’язкової роботи з дому один або два дні на тиждень як для державного, так і для приватного секторів.

Нам потрібно почати раціонально використовувати обсяги палива та електроенергії, — сказав Мадбулі, додавши, ці заходи будуть переглянуті через місяць і, якщо криза закінчиться.

Мадбулі зазначив, що до початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого імпорт газу країні коштував близько 560 млн дол на місяць. Зараз ці витрати зросли близько 1,65 млрд дол через стрибок світових цін на нафту та газ.