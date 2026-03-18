Египет будет ограничивать потребление электроэнергии через рост цен на топливо
Источник:  Bloomberg

Египет начнет ограничивать потребление электроэнергии, в частности, обязав магазины и кафе закрываться раньше, поскольку страна столкнулась с стремительным ростом мировых цен на топливо, вызванным войной с Ираном.

В Египте будут экономить свет

Премьер-министр Мостафа Мадбули сообщил 18 марта, что с 28 марта торговые центры, заведения питания и розничные магазины должны будут закрываться в 21:00 в течение пяти дней в неделю.

В выходные дни они должны будут закрываться в 22:00, что также достаточно рано для многих жителей этой 110-миллионной страны, где шопинг вечером до поздней ночи является привычным явлением.

Другие меры по экономии будут включать отключение световых рекламных щитов и уменьшение уличного освещения. Многие правительственные здания также будут закрываться в 18:00, а власти рассматривают возможность введения обязательной работы из дома один или два дня в неделю как для государственного, так и для частного секторов.

Нам нужно начать рационально использовать объемы топлива и электроэнергии, — сказал Мадбули, добавив, что эти меры будут пересмотрены через месяц и, если кризис закончится.

Мадбули отметил, что к началу американо-израильской войны против Ирана 28 февраля импорт газа в стране стоил около 560 млн долл. в месяц. Сейчас эти расходы выросли около 1,65 млрд долл. из-за скачка мировых цен на нефть и газ.

Премьер-министр отметил, что ограничение потребления энергии является лучшим вариантом, чем очередное повышение цен на топливо, как это сделало правительство на прошлой неделе.

