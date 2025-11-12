Єлизавета II лютувала через "жорсткість" принца Вільяма — інсайдери

Британський письменник Роберт Джобсон у своїй новій книзі "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival" розповів, що покійна королева Єлизавета II боялася, що її улюблений онук принц Вільям може стати "монархом-селебріті", а також зіпсувати репутацію королівської родини через свою “жорстокість”.
Головні тези:
- Вільям ставить на перше місце своїх дітей, а не королівську родину.
- Він є старшим сином короля Чарльза III та покійної принцеси Діани.
Нові подробиці стосунків королеви та принца Вільяма
Згідно з даними письменника, наприкінці життя Єлизавету іноді лютувала через "жорсткість" Вільяма
Насамперед йшлося про те, що він подеколи ставив особисте понад обов’язок.
Через рішення Вільяма королева була змушена відвідати захід з принцесою Анною, а не з онуком.
Роберт Джобсон звертає увагу на те, що це було останньою офіційною подією в Англії перед смертю 8 вересня того ж року.
Окрім того, наголошується, що в 2022 році Вільям провів лише 190 офіційних зустрічей, тоді як його батько-король — майже 500.
