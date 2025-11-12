Елизавета II злилась из-за "жесткости" принца Уильяма — инсайдеры
Елизавета II злилась из-за "жесткости" принца Уильяма — инсайдеры

Новые подробности отношений королевы и принца Уильяма
Источник:  Daily Mail

Британский писатель Роберт Джобсон в своей новой книге "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival" рассказал, что покойная королева Елизавета II боялась, что ее любимый внук принц Уильям может стать "монархом-селебритом", а также испортить репутацию королевской семьи.

  • Уильям ставит во главу угла своих детей, а не королевскую семью.
  • Он старший сын короля Чарльза III и покойной принцессы Дианы.

Согласно данным писателя, в конце жизни Елизавета иногда злилась из-за "жесткости" Уильяма.

Прежде всего речь шла о том, что он иногда ставил личное на первое место.

В июле 2022 года королева должна была открыть новое отделение хосписа в Беркшире и из-за слабого самочувствия попросила Уильяма заменить ее. Внук отказался выполнить просьбу, объяснив это родительскими обязанностями. Это разочаровало монархиню, иронически заметившую: "Разве для этого не существуют няни и охранники?".

Из-за решения Уильяма королева была вынуждена посетить мероприятие с принцессой Анной, а не с внуком.

Роберт Джобсон обращает внимание, что это было последним ее официальным событием в Англии перед смертью 8 сентября того же года.

Кроме того, указано, что в 2022 году Уильям провел только 190 официальных встреч, тогда как его отец-король почти 500.

Причина заключается в стремлении принца обеспечить своим детям стабильное детство, которого он сам был лишен после развода родителей.

