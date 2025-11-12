Елизавета II злилась из-за "жесткости" принца Уильяма — инсайдеры

Британский писатель Роберт Джобсон в своей новой книге "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival" рассказал, что покойная королева Елизавета II боялась, что ее любимый внук принц Уильям может стать "монархом-селебритом", а также испортить репутацию королевской семьи.
Главные тезисы
- Уильям ставит во главу угла своих детей, а не королевскую семью.
- Он старший сын короля Чарльза III и покойной принцессы Дианы.
Новые подробности отношений королевы и принца Уильяма
Согласно данным писателя, в конце жизни Елизавета иногда злилась из-за "жесткости" Уильяма.
Прежде всего речь шла о том, что он иногда ставил личное на первое место.
Из-за решения Уильяма королева была вынуждена посетить мероприятие с принцессой Анной, а не с внуком.
Роберт Джобсон обращает внимание, что это было последним ее официальным событием в Англии перед смертью 8 сентября того же года.
Кроме того, указано, что в 2022 году Уильям провел только 190 официальных встреч, тогда как его отец-король почти 500.
