Елизавета II злилась из-за "жесткости" принца Уильяма — инсайдеры

Британский писатель Роберт Джобсон в своей новой книге "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival" рассказал, что покойная королева Елизавета II боялась, что ее любимый внук принц Уильям может стать "монархом-селебритом", а также испортить репутацию королевской семьи.

Новые подробности отношений королевы и принца Уильяма

Согласно данным писателя, в конце жизни Елизавета иногда злилась из-за "жесткости" Уильяма.

Прежде всего речь шла о том, что он иногда ставил личное на первое место.

В июле 2022 года королева должна была открыть новое отделение хосписа в Беркшире и из-за слабого самочувствия попросила Уильяма заменить ее. Внук отказался выполнить просьбу, объяснив это родительскими обязанностями. Это разочаровало монархиню, иронически заметившую: "Разве для этого не существуют няни и охранники?". Поделиться

Из-за решения Уильяма королева была вынуждена посетить мероприятие с принцессой Анной, а не с внуком.

Роберт Джобсон обращает внимание, что это было последним ее официальным событием в Англии перед смертью 8 сентября того же года.

Кроме того, указано, что в 2022 году Уильям провел только 190 официальных встреч, тогда как его отец-король почти 500.