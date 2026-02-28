Єменські хусити погрожують поновити обстріли Ізраїлю та кораблів у Червоному морі

Єменське терористичне угруповання "Ансар Аллах" (хусити) на тлі операції США та Ізраїлю оголосило про підтримку Ірану та пообіцяло відновити обстріли судноплавства в Червоному морі.

Хусити виступили на боці Ірану

Хусити планують відновити удари ракетами та безпілотниками по судноплавних маршрутах в Червоному морі. Також вони хочуть обстрілювати ракетами Ізраїль.

Вже ввечері 28 лютого, сказав журналістам один з високопосадових хуситів, може початися серія ударів по Ізраїлю та суднам в Червоному морі. Причина — операція США та Ізраїлю проти Ірану.

Хусити припинили атакувати судна в акваторії після того, як уклали угоду з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Хусити припинили обстріли, а США — удари по Ємену. А з жовтня 2025 року хусити припинили атакувати Ізраїль.

Нагадаємо, що зранку 28 лютого в Ірані пролунали численні вибухи. Як спочатку було заявлено, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Але пізніше стало відомо, що це масштабна спільна операція, у якій беруть участь США. Поширити

Зокрема президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму.