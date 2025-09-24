Єменські хусити завдали удару безпілотником по Ейлату в Ізраїлі — багато поранених

Ударний безпілотник організації "Ансар Аллах" (хусити), запущений з Ємену, вдарив по ізраїльському місту Ейлат. Внаслідок атаки не менше 20 осіб отримали поранення.

Хусити атакували дроном Ейлаь: багато поранених

Зазначається, що військово-повітряні сили Ізраїлю не змогли перехопити дрон хуситів. По БПЛА випустили дві ракети з системи "Залізний купол", але жодна не влучила в ціль.

Наразі у ВПС ведеться розслідування.

Тим часом в службі швидкої допомоги повідомили, що до медичних закладів наразі доставлено 20 людей, постраждалих від атаки. Для евакуації людей ВПС задіяли гелікоптери.

Серед постраждалих — двоє чоловіків віком близько 60 років у важкому стані, одна людина в середньому стані та 17 осіб з легкими пораненнями. Більшість з постраждалих отримала уламкові поранення, коли дрон хуситів вдарив по торговельному району курортного міста на півдні Ізраїлю. Поширити

Зазначимо, що Ізраїль та єменські хусити постійно обмінюються ударами. Хусити атакують цивільну інфраструктуру та мирних мешканців, тоді як ВПС Ізраїлю б'ють по військових об'єктах проіранського терористичного угруповання.