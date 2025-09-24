Йеменские хуситы нанесли удар беспилотником по Эйлату в Израиле — много раненых
Йеменские хуситы нанесли удар беспилотником по Эйлату в Израиле — много раненых

Источник:  The Times of Israel

Ударный беспилотник организации Ансар Аллах (хуситы), запущенный из Йемена, ударил по израильскому городу Эйлат. В результате атаки не менее 20 человек получили ранения.

Главные тезисы

  • Йеменские хуситы атаковали город Эйлат в Израиле беспилотным дроном, ранив не менее 20 человек.
  • ВВС Израиля пытались перехватить дрон хуситов с помощью системы 'Железный купол', но не смогли остановить атаку.
  • Пострадавшие от удара дроном эвакуированы, среди них есть лица с разными уровнями тяжести ранений.

Хуситы атаковали дроном Эйлат: много раненых

Военно-воздушные силы Израиля не смогли перехватить дрон хуситов. По БПЛА выпустили две ракеты из системы "Железный купол", но ни одна не попала в цель.

В настоящее время в ВВС ведется расследование.

Между тем в службе скорой помощи сообщили, что в медицинские учреждения доставлены 20 человек, пострадавших от атаки. Для эвакуации людей ВВС задействовали вертолеты.

Среди пострадавших — двое мужчин в возрасте около 60 лет в тяжелом состоянии, один человек в среднем и 17 человек с легкими ранениями. Большинство из пострадавших получили обломочные ранения, когда дрон хуситов ударил по торговому району курортного города на юге Израиля.

Израиль и йеменские хуситы постоянно обмениваются ударами. Хуситы атакуют гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, в то время как ВВС Израиля избивают по военным объектам проиранской террористической группировки.

Как вам такое?

