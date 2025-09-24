Йеменские хуситы нанесли удар беспилотником по Эйлату в Израиле — много раненых

Ударный беспилотник организации Ансар Аллах (хуситы), запущенный из Йемена, ударил по израильскому городу Эйлат. В результате атаки не менее 20 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Йеменские хуситы атаковали город Эйлат в Израиле беспилотным дроном, ранив не менее 20 человек.
- ВВС Израиля пытались перехватить дрон хуситов с помощью системы 'Железный купол', но не смогли остановить атаку.
- Пострадавшие от удара дроном эвакуированы, среди них есть лица с разными уровнями тяжести ранений.
Хуситы атаковали дроном Эйлат: много раненых
Военно-воздушные силы Израиля не смогли перехватить дрон хуситов. По БПЛА выпустили две ракеты из системы "Железный купол", но ни одна не попала в цель.
В настоящее время в ВВС ведется расследование.
Между тем в службе скорой помощи сообщили, что в медицинские учреждения доставлены 20 человек, пострадавших от атаки. Для эвакуации людей ВВС задействовали вертолеты.
Израиль и йеменские хуситы постоянно обмениваются ударами. Хуситы атакуют гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, в то время как ВВС Израиля избивают по военным объектам проиранской террористической группировки.
