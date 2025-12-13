Єноти розпочали процес колонізації міст — що відбувається

В американських міських агломераціях фіксують рекордний “наплив” єнотів. Ба більше, вказано, що вони почали стрімко мутувати на тлі нових умов існування.

Єноти мутують після переселення до міст

Науковці вирішили детально порівняти єнотів-мешканців міських популяцій з тими єнотами, що залишаються в дикій природі.

У межах дослідження одразу виявили дійсно помітні трансформації морди у міських єнотів.

Насамперед вона скоротилася на 3,56% після переселення до міст. Найцікавішим є те, що ця тенденція фіксується у різних куточках Штатів.

На переконання вчених, це класичний приклад еволюційного пристосування виду до нових умов існування. Вони пояснюють, що йдеться про регулярне харчування на смітниках та меншу загрози з боку хижаків.

Більша кількість доступної їжі та відносна безпека дають більше переваг особинам із вищою толерантністю до присутності людей і меншим рівнем агресивності. А поведінка напряму пов’язана із будовою тіла тварин. На етапі розвитку ембріонів виникає менше імпульсів до формування агресивної особини з великими зубами та іклами, що й позначається на формі морди. Поширити

Що важливо розуміти, єноти в містах США фактично перебувають на етапі одомашнення, який самі й розпочали.