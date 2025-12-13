Єноти розпочали процес колонізації міст — що відбувається

В американських міських агломераціях фіксують рекордний “наплив” єнотів. Ба більше, вказано, що вони почали стрімко мутувати на тлі нових умов існування.
Головні тези:
- Зоологи проаналізували майже 20 000 фотографій міських та диких єнотів.
- Різниця між цими особинами дійсно приголомшила вчених.
Єноти мутують після переселення до міст
Науковці вирішили детально порівняти єнотів-мешканців міських популяцій з тими єнотами, що залишаються в дикій природі.
У межах дослідження одразу виявили дійсно помітні трансформації морди у міських єнотів.
Насамперед вона скоротилася на 3,56% після переселення до міст. Найцікавішим є те, що ця тенденція фіксується у різних куточках Штатів.
На переконання вчених, це класичний приклад еволюційного пристосування виду до нових умов існування. Вони пояснюють, що йдеться про регулярне харчування на смітниках та меншу загрози з боку хижаків.
Що важливо розуміти, єноти в містах США фактично перебувають на етапі одомашнення, який самі й розпочали.
