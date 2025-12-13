Єноти розпочали процес колонізації міст — що відбувається
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Єноти розпочали процес колонізації міст — що відбувається

Єнот
Джерело:  earth.com

В американських міських агломераціях фіксують рекордний “наплив” єнотів. Ба більше, вказано, що вони почали стрімко мутувати на тлі нових умов існування.

Головні тези:

  •  Зоологи проаналізували майже 20 000 фотографій міських та диких єнотів.
  • Різниця між цими особинами дійсно приголомшила вчених.

Єноти мутують після переселення до міст

Науковці вирішили детально порівняти єнотів-мешканців міських популяцій з тими єнотами, що залишаються в дикій природі.

У межах дослідження одразу виявили дійсно помітні трансформації морди у міських єнотів.

Насамперед вона скоротилася на 3,56% після переселення до міст. Найцікавішим є те, що ця тенденція фіксується у різних куточках Штатів.

На переконання вчених, це класичний приклад еволюційного пристосування виду до нових умов існування. Вони пояснюють, що йдеться про регулярне харчування на смітниках та меншу загрози з боку хижаків.

Більша кількість доступної їжі та відносна безпека дають більше переваг особинам із вищою толерантністю до присутності людей і меншим рівнем агресивності. А поведінка напряму пов’язана із будовою тіла тварин. На етапі розвитку ембріонів виникає менше імпульсів до формування агресивної особини з великими зубами та іклами, що й позначається на формі морди.

Що важливо розуміти, єноти в містах США фактично перебувають на етапі одомашнення, який самі й розпочали.

