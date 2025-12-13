Еноты начали процесс колонизации городов — что происходит

В американских городских агломерациях фиксируют рекордный "наплыв" енотов. Более того, указано, что они начали стремительно мутировать на фоне новых условий существования.
Главные тезисы
- Зоологи проанализировали около 20 000 фотографий городских и диких енотов.
- Разница между этими особями действительно ошеломила ученых.
Еноты мутируют после переселения в города
Ученые решили подробно сравнить енотов-жителей городских популяций с теми енотами, которые остаются в дикой природе.
В рамках исследования сразу обнаружили действительно заметные трансформации морды у городских енотов.
В первую очередь, она сократилась на 3,56% после переселения в города. Самое интересное, что эта тенденция фиксируется в разных уголках Штатов.
По мнению ученых, это классический пример эволюционного приспособления вида к новым условиям существования.
Они объясняют, что речь идет о регулярном питании на свалках и меньшей угрозе со стороны хищников.
Что важно понимать, еноты в городах США фактически находятся на этапе одомашнивания, который сами и начали.
