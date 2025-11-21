Jerry Heil записала дуетну композицію з румунською поп-зіркою — відео
Jerry Heil записала дуетну композицію з румунською поп-зіркою — відео

Jerry Heil
Jerry Heil презентувала новий трек, який створила у співпраці з популярною румунською виконавицею Irina Rimes. Разом артистки переспівали хіт румунки Hora fetelor.

Головні тези:

  • Новий трек Jerry Heil у дуеті з Irina Rimes поєднує румунську та українську музичні елементи.
  • Композиція HORA поєднує в собі класичний фольклор з сучасним звучанням, розповідаючи про жіночу свободу.
  • Irina Rimes дала нове життя своєму хіту, обравши Jerry Heil для спільного виконання пісні.

Jerry Heil та Irina Rimes заспівали дуетом

Трек HORA поєднав у собі як румунські, так і українські етнічні мотиви, що й стало його "родзинкою". Зокрема, можна почути фрагмент української народної пісні "Шуміла ліщина". Разом з тим залишився впізнаваний приспів, який і приніс популярність оригінальній версії Hora fetelor.

За словами Jerry Heil, з пропозицією дуету до неї звернулася Irina Rimes. Українську артистку зачепила ідея композиції про жіночу свободу.

Я була щаслива, коли Ірина написала нам з пропозицією зробити HORA. Коли я прочитала, про що оригінальний твір — в його основі лежить румунська народна пісня, де йдеться про те, що свободу дівчина має лиш до весілля — одразу виникла ідея об'єднати румунський та український фольклор. Загалом, ідея фольклорних творів може здатися дещо архаїчною, проте реалії такі, що й досі мільйони жінок по всьому світу мають чомусь відстоювати своє право на рівність. В цій пісні ми додали старому фольклору сучасного характеру.

Jerry Hei

Jerry Hei

Співачка

Своєю чергою румунка зазначила, що хотіла дати нове життя своєму хіту. Не дивно, що вибір впав саме на Jerry Heil, адже Irina Rimes є давньою фанаткою української співачки та вболівала за неї на "Євробаченні".

Також на YouTube вийшла візуалізація треку HORA, яку створив відомий український художник Даніель Скрипник, відомий своїми роботами з Imagine Dragons, The Weeknd, Біллі Айліш, Брітні Спірс та іншими.

