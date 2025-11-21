Jerry Heil записала дуетну композицію з румунською поп-зіркою — відео

Jerry Heil презентувала новий трек, який створила у співпраці з популярною румунською виконавицею Irina Rimes. Разом артистки переспівали хіт румунки Hora fetelor.
Jerry Heil та Irina Rimes заспівали дуетом
Трек HORA поєднав у собі як румунські, так і українські етнічні мотиви, що й стало його "родзинкою". Зокрема, можна почути фрагмент української народної пісні "Шуміла ліщина". Разом з тим залишився впізнаваний приспів, який і приніс популярність оригінальній версії Hora fetelor.
За словами Jerry Heil, з пропозицією дуету до неї звернулася Irina Rimes. Українську артистку зачепила ідея композиції про жіночу свободу.
Своєю чергою румунка зазначила, що хотіла дати нове життя своєму хіту. Не дивно, що вибір впав саме на Jerry Heil, адже Irina Rimes є давньою фанаткою української співачки та вболівала за неї на "Євробаченні".
Також на YouTube вийшла візуалізація треку HORA, яку створив відомий український художник Даніель Скрипник, відомий своїми роботами з Imagine Dragons, The Weeknd, Біллі Айліш, Брітні Спірс та іншими.
