Jerry Heil записала дуэтную композицию с румынской поп-звездой — видео

Jerry Heil представила новый трек, который создала в сотрудничестве с популярной румынской исполнительницей Irina Rimes. Вместе артистки перепели хит румынки Hora fetelor.
Главные тезисы
- Дуэтная композиция Jerry Heil и Irina Rimes сочетает в себе румынский и украинский фольклор, перепевая хит Hora fetelor.
- Песня HORA объединяет классический фольклор с современным звучанием, пропагандируя идею женской свободы в музыке.
- Выбор Irina Rimes попросить Jerry Heil сотрудничать над новой версией HORA стал удачным, привнеся в композицию украинские этнические мотивы.
Jerry Heil и Irina Rimes спели дуэтом
Трек HORA объединил в себе как румынские, так и украинские этнические мотивы, что и стало его "изюминкой". В частности, можно услышать фрагмент украинской народной песни "Шумела орешник". Вместе с тем остался узнаваемый припев, принесший популярность оригинальной версии Hora fetelor.
По словам Jerry Heil, с предложением дуэта к ней обратилась Irina Rimes. Украинскую артистку затронула идея композиции о женской свободе.
В свою очередь румынка отметила, что хотела дать новую жизнь своему хиту. Неудивительно, что выбор пал именно на Jerry Heil, ведь Irina Rimes является давней фанаткой украинской певицы и болела за нее на "Евровидении".
Также на YouTube вышла визуализация трека HORA, созданная известным украинским художником Даниэлем Скрипником, известным своими работами из Imagine Dragons, The Weeknd, Билли Айлиш, Бритни Спирс и другими.
