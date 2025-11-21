Jerry Heil записала дуэтную композицию с румынской поп-звездой — видео
Jerry Heil записала дуэтную композицию с румынской поп-звездой — видео

Jerry Heil
Источник:  online.ua

Jerry Heil представила новый трек, который создала в сотрудничестве с популярной румынской исполнительницей Irina Rimes. Вместе артистки перепели хит румынки Hora fetelor.

  • Дуэтная композиция Jerry Heil и Irina Rimes сочетает в себе румынский и украинский фольклор, перепевая хит Hora fetelor.
  • Песня HORA объединяет классический фольклор с современным звучанием, пропагандируя идею женской свободы в музыке.
  • Выбор Irina Rimes попросить Jerry Heil сотрудничать над новой версией HORA стал удачным, привнеся в композицию украинские этнические мотивы.

Jerry Heil и Irina Rimes спели дуэтом

Трек HORA объединил в себе как румынские, так и украинские этнические мотивы, что и стало его "изюминкой". В частности, можно услышать фрагмент украинской народной песни "Шумела орешник". Вместе с тем остался узнаваемый припев, принесший популярность оригинальной версии Hora fetelor.

По словам Jerry Heil, с предложением дуэта к ней обратилась Irina Rimes. Украинскую артистку затронула идея композиции о женской свободе.

Я была счастлива, когда Ирина написала нам с предложением сделать HORA. Когда я прочла, о чем оригинальное произведение — в его основе лежит румынская народная песня, где говорится, что свобода девушка только до свадьбы — сразу возникла идея объединить румынский и украинский фольклор. В общем, идея фольклорных произведений может показаться несколько архаичной, однако реалии таковы, что до сих пор миллионы женщин по всему миру должны отстаивать свое право на равенство. В этой песне мы придали старому фольклору современный характер.

Jerry Hei

Jerry Hei

Певица

В свою очередь румынка отметила, что хотела дать новую жизнь своему хиту. Неудивительно, что выбор пал именно на Jerry Heil, ведь Irina Rimes является давней фанаткой украинской певицы и болела за нее на "Евровидении".

Также на YouTube вышла визуализация трека HORA, созданная известным украинским художником Даниэлем Скрипником, известным своими работами из Imagine Dragons, The Weeknd, Билли Айлиш, Бритни Спирс и другими.

