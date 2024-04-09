ЄС готує 14-ий пакет санкцій проти Росії

Основна мета цього пакету обмежень Євросоюзу проти країни-агресорки — ліквідувати здатність РФ обходити вже запроваджені санкції.
14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії: що відомо
Євросоюз почав роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, який покликаний зменшити можливості РФ обходити вже запроваджені санкції.
Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час виступу в Європейському парламенті.
За словами Домбровскіса, Єврокомісія також вивчає шляхи протидії обходу санкцій через іноземні дочірні підприємства західних компаній.
Ми продовжимо тиснути на Росію і на тих, хто її підтримує на полі бою, де б вони не були. Ми будемо продовжувати переслідувати наближених до Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обійти санкції чи поповнити її військовий арсенал.
За словами Домбровскіса, 14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії мають ухвалити до кінця весни.
Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти РФ
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій проти Росії. Має бути опубліковано якраз до річниці 24 лютого, — написав він.
За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.
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