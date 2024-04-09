ЄС готує 14-ий пакет санкцій проти Росії
Категорія
Політика
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ЄС готує 14-ий пакет санкцій проти Росії

European Comission
ЄС

Основна мета цього пакету обмежень Євросоюзу проти країни-агресорки — ліквідувати здатність РФ обходити вже запроваджені санкції.

14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії: що відомо

Євросоюз почав роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, який покликаний зменшити можливості РФ обходити вже запроваджені санкції.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час виступу в Європейському парламенті.

Ймовірно, він включатиме великий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на запобігання обходу [вже запроваджених санкцій] — наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушити ліміт цін на експорт нафти.

Валдіс Домбровскіс

Валдіс Домбровскіс

Віце-президент Єврокомісії

За словами Домбровскіса, Єврокомісія також вивчає шляхи протидії обходу санкцій через іноземні дочірні підприємства західних компаній.

Ми продовжимо тиснути на Росію і на тих, хто її підтримує на полі бою, де б вони не були. Ми будемо продовжувати переслідувати наближених до Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обійти санкції чи поповнити її військовий арсенал.

За словами Домбровскіса, 14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії мають ухвалити до кінця весни.

Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти РФ

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій проти Росії. Має бути опубліковано якраз до річниці 24 лютого, — написав він.

За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб, але не містить нових секторальних заходів.

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