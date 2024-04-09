ЕС готовит 14-й пакет санкций против России
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Политика
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ЕС готовит 14-й пакет санкций против России

European Comission
ЕС
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Основная цель этого пакета ограничений Евросоюза против страны-агрессорки — ликвидировать способность РФ обходить уже введенные санкции.

14-й пакет санкций ЕС против России: что известно

Евросоюз начал работу над 14-м пакетом санкций против России, который призван снизить возможности РФ обходить уже введенные санкции.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в Европейском парламенте.

Вероятно, он будет включать в себя большой перечень ограничительных мер с сильным акцентом на предотвращение обхода [уже введенных санкций] — например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушить лимит цен на экспорт нефти.

Валдис Домбровскис

Валдис Домбровскис

Вице-президент Еврокомиссии

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия изучает также пути противодействия обходу санкций через иностранные дочерние предприятия западных компаний.

Мы продолжим давить на Россию и тех, кто ее поддерживает на поле боя, где бы они ни были. Мы будем продолжать преследовать приближенных к Путину. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает России обойти санкции или пополнить ее военный арсенал.

По словам Домбровскиса, 14-й пакет санкций ЕС против России должен быть принят до конца весны.

Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций против России. Должно быть опубликовано как раз к годовщине 24 февраля, — написал он.

По данным источников Reuters в ЕС, новый пакет охватывает около 200 юридических и физических лиц, но не содержит новых секторальных мер.

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