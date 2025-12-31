ЄС готує 20-ий пакет санкцій проти РФ — коли планує ухвалити

Посли Європейського Союзу планують ухвалити 20 пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

ЄС готує 20-ий пакет санкцій проти РФ

За інформацією видання, санкції мають на меті подальше покарання Москви за її агресивну війну проти України та додаткове ослаблення російської економіки.

Плануються обмеження на поїздки та заморожування активів в ЄС інших осіб та організацій, причому особлива увага буде приділятися особам, відповідальним за вивезення та ідеологічне перевиховання дітей.

За словами європейських дипломатів, також передбачаються додаткові санкції в енергетичній та банківській сферах. Крім того, планується усунути лазівки для обходу існуючих санкцій.

У Брюсселі розглядається можливість заборони імпорту російського урану і, таким чином, введення санкцій проти Федерального агентства з атомної енергії Росії (Росатом). Поширити

Як зазначає видання, такі обмеження вже давно вимагають численні держави ЄС. Однак досі існує опір з боку таких країн, як Франція та Бельгія.

За даними дипломатичних кіл, ці держави могли б купувати уран, необхідний для роботи їхніх атомних електростанцій, також у Південній Африці, Австралії або Канаді, але за вищими цінами.

Нагадаємо, у жовтні ЄС офіційно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни, а також на "тіньовий флот".