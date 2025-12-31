ЕС готовит 20-й пакет санкций против РФ — когда планирует принять
ЕС готовит 20-й пакет санкций против РФ — когда планирует принять

ЕС
Источник:  Welt

Послы Европейского Союза планируют принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Главные тезисы

  • 20-й пакет санкций против РФ готовится к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.
  • Ожидается введение ограничений на поездки и замораживание активов для лиц и организаций, причастных к агрессии против Украины.
  • Планируется усиление санкций в энергетической и банковской сферах, а также устранение лазеек для обхода ранее введенных ограничений.

ЕС готовит 20-й пакет санкций против РФ

По информации издания, санкции преследуют цель дальнейшего наказания Москвы за ее агрессивную войну против Украины и дополнительное ослабление российской экономики.

Планируется ограничение на поездки и замораживание активов в ЕС других лиц и организаций, причем особое внимание будет уделяться лицам, ответственным за вывоз и идеологическое перевоспитание детей.

По словам европейских дипломатов, также предусмотрены дополнительные санкции в энергетической и банковской сферах. Кроме того, планируется устранить лазейки для обхода существующих санкций.

В Брюсселе рассматривается возможность запрета на импорт российского урана и, таким образом, введение санкций против Федерального агентства по атомной энергии России (Росатом).

Как отмечает издание, подобные ограничения уже давно требуют многочисленные государства ЕС. Однако до сих пор существует сопротивление таких стран, как Франция и Бельгия.

По данным дипломатических кругов, эти государства могли бы покупать уран, необходимый для работы их атомных электростанций, также в Южной Африке, Австралии или Канаде, но по более высоким ценам.

Напомним, в октябре ЕС официально одобрил 19 пакет санкций против России. Ограничения были направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны, а также на "теневой флот".

