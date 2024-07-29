Керівництво ЄС розробляє двоетапний план торгівельної стратегії для протидії намірам республіканця Дональда Трампа підвищити митні тарифи у разі перемоги на президентських виборах в США.

Як у ЄС готуються до протистояння Трампу

Зазначається, що європейські посадовці у Брюсселі схиляються до думки, що найкращою відповіддю на наміри Трампа запровадити мінімальні тарифи у розмірі 10% на експорт з ЄС може бути підхід "пряника і батога".

Обіцяне Трампом підвищення митних тарифів може скоротити європейський експорт до США на 150 млрд євро на рік.

Європейські посадовці мають намір звернутись до представників команди Трампа у разі його перемоги на виборах та провести переговори, щодо максимального збільшення імпорту низки відповідних американських товарів до ЄС в обмін на відмову від підняття розмірів митних ставок.

Дональд Трамп

Якщо Трамп все ж таки вирішить запровадити підвищення тарифів, торговий департамент Єврокомісії планує скласти списки імпортних товарів, на які будуть введені мита у розмірі від 50% та вище.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, є сподівання, що ЄС та США у разі перемоги Трампа на виборах зможуть уникнути торгівельної війни, яка відбувалась під час першого терміну президентства Трампа.

Брюссель відкритий для "цільових угод" щодо скорочення дефіциту в торгівлі товарами на суму 156 мільярдів євро.

Що відомо про структуру торгівлі ЄС зі США та наслідки ймовірної торгівельної війни

Наразі ЄС імпортує зі США великі обсяги скрапленого газу на заміну російському.

Торгівельний дефіцит США за президента Джо Байдена залишається стабільним і у 2023 році сягнув 156 млрд євро.

Європейські посадовці підкреслюють, що значно збільшити експорт товарів зі США до ЄС буде дуже складно, ніж збільшити обсяги поставок з європейських країн.

Домінують сировинні товари, тоді як основними статтями експорту ЄС є фармацевтика, авто, дорогі харчові продукти та напої, як-от шампанське.

Економіка ЄС також зростає трохи менше ніж удвічі швидше, ніж економіка США, що знижує попит.

За прогнозом головного економіста Goldman Sachs Яна Хатціуса, ЄС більше постраждає в результаті підвищення митних тарифів, ніж США.

Зокрема, європейські країни втратять у такому разі більше 1% ВВП, тоді як США - 0,5%.

Однак торгівельна війна також збільшить інфляцію в США на 1,1% порівняно з 0,1% в ЄС.