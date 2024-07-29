Руководство ЕС разрабатывает двухэтапный план торговой стратегии по противодействию намерениям республиканца Дональда Трампа повысить таможенные тарифы в случае победы на президентских выборах в США.

Как в ЕС готовятся к противостоянию Трампа

Отмечается, что европейские чиновники в Брюсселе склоняются к мнению, что лучшим ответом на намерения Трампа ввести минимальные тарифы в размере 10% на экспорт из ЕС может быть подход "пряника и плети".

Обещанное Трампом повышение таможенных тарифов может сократить европейский экспорт в США на 150 млрд евро в год.

Европейские чиновники намерены обратиться к представителям команды Трампа в случае его победы на выборах и провести переговоры относительно максимального увеличения импорта ряда соответствующих американских товаров в ЕС в обмен на отказ от повышения размеров таможенных ставок.

Дональд Трамп

Если Трамп все же решит ввести повышение тарифов, торговый департамент Еврокомиссии планирует составить списки импортных товаров, на которые будут введены пошлины от 50% и выше.

По словам еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса, есть надежда, что ЕС и США в случае победы Трампа на выборах смогут избежать торговой войны, которая происходила во время первого срока президентства Трампа.

Брюссель открыт для "целевых соглашений" по сокращению дефицита в торговле товарами на сумму 156 миллиардов евро.

Что известно о структуре торговли ЕС с США и последствиях вероятной торговой войны

В настоящее время ЕС импортирует из США большие объемы сжиженного газа взамен российскому.

Торговый дефицит США при президенте Джо Байдене остается стабильным и в 2023 году достиг 156 млрд евро.

Европейские чиновники подчеркивают, что значительно увеличить экспорт товаров из США в ЕС будет очень сложно, чем увеличить объем поставок из европейских стран.

Доминируют сырьевые товары, в то время как основными статьями экспорта ЕС являются фармацевтика, автомобили, дорогие пищевые продукты и напитки, такие как шампанское.

Экономика ЕС также растет чуть меньше чем вдвое быстрее, чем снижающая спрос экономика США.

По прогнозу главного экономиста Goldman Sachs Яна Хатциуса, ЕС больше пострадает в результате повышения таможенных тарифов, чем США.

В частности, европейские страны потеряют в таком случае более 1% ВВП, тогда как США – 0,5%.

Однако торговая война также увеличит инфляцию в США на 1,1% по сравнению с 0,1% в ЕС.