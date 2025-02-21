ЄС готується передати Україні великий пакет військової допомоги — що відомо

Під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС 24 лютого у Брюсселі висока представниця Євросоюзу Кая Каллас оголосить пропозицію щодо великого пакета воєнної підтримки України, у який, серед іншого, увійдуть боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.
Головні тези:
- ЄС готує значний пакет військової допомоги для України, включаючи артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.
- Лише після дискусії міністрів закордонних справ держав ЄС визначаться конкретні суми воєнної допомоги, проте припускається вартість пакета близько 7 млрд євро.
- Можливі затримки участі деяких країн, як Угорщина та Словаччина, можуть призвести до формування коаліції охочих для надання підтримки.
ЄС надасть Україні великий пакет військової допомоги
Про це повідомив високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності, а також два джерела в дипломатичних колах Брюсселя
Так, деталі пакета військової допомоги, як і його вартість, будуть конкретизовані під час засідання міністрів закордонних справ ЄС 24 лютого, та подальших технічних перемовин в робочих групах.
Він уточнив, що "йдеться про потужний пакет, який зокрема міститиме надання Україні артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони та ракет до них".
За його словами, нова ініціатива ЄС також приділить увагу "підготовці, бойовому оснащенню та відновленню спроможності українських бригад, в тому числі за допомогою колективних тренувань".
Конкретні суми, на які буде виділятися воєнна допомога, будуть визначені після дискусії голів МЗС держав ЄС 23 лютого, але йдеться про мільярди євро, зазначив єврочиновник.
Два обізнані з питанням дипломати держав Євросоюзу у Брюсселі, також на умовах анонімності, пояснили, чому досі не оприлюднюються конкретні суми коштів, що будуть виділятися на воєнну допомогу Україні: все залежить від відповіді кожного глави МЗС з усіх 27 членів ЄС у понеділок на засіданні Ради ЄС про готовність чи неготовність його держави взяти участь у проєкті.
У такому разі пакет підтримки України буде створюватися не під "парасолькою ЄС", а як "коаліція охочих", єдиний фонд, у який будь-яка держава Євросоюзу зможе вносити добровільні внески у вигляді коштів чи озброєнь, повідомив він.
Дипломат спрогнозував, що загальна вартість допомоги Україні в рамках вказаної ініціативи може скласти близько 7 млрд євро.
Дипломат з іншої держави ЄС назвав суму в 6-10 млрд євро.
Загалом, за інформацією від європейських дипломатів, амбітна мета Євросоюзу — у 2025 році загалом надати Україні більше воєнної допомоги, ніж було у 2024-му ("близько 20 млрд євро, у той час, як США надали не більше, ніж 15-18 млрд").
Також, варто додати, що нова ініціатива — "вимушена дія з боку ЄС, адже існуючі механізми, такі як Європейський фонд миру, залишаються заблокованими" (Угорщиною).
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